Commission thématique sur la santé des enfants : Installée la semaine prochaine

La déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, également présidente de l’Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), a annoncé, hier à Boumerdès, l’installation, programmée pour la semaine prochaine, de la Commission nationale thématique sur la santé des enfants.

«Une Commission nationale thématique relative à la santé des enfants sera installée la semaine prochaine, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», a indiqué Mme Cherfi, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite d’inspection de nombreuses structures relevant de son secteur. Cette commission, constituée de médecins et de spécialistes du domaine, «va s’atteler, tout au long de cette année, à l’examen de thèmes (choisis par ses membres) axés sur la santé mentale chez les enfants», a-t-elle indiqué.

«D’autres commissions thématiques seront installées durant cette année 2019 au niveau de l’ONPPE» parmi lesquelles, a-t-elle fait savoir, la commission de l’éducation, la commission de la société civile et la commission des affaires juridiques. Selon Mme Cherfi, la mission principale de chacune de ces commissions futures est de «réaliser des études de terrain soutenues par des statistiques liées au thème dont elles ont la charge, tout en proposant des solutions et des programmes d’action. Lesquels études et programmes d’action seront soumis pour approbation par le comité de coordination permanant de l’ONPPE, conformément au décret exécutif régissant cet organe», a-t-elle expliqué. La présidente de l’ONPPE a également signalé l’introduction de ces mêmes études et programmes d’action dans le rapport annuel de son Organe relatif à la situation des droits de l’enfance en Algérie, qui sera soumis au Président de la République. Sachant que «le rapport annuel de 2018 a été finalisé et sera bientôt soumis au Président de la République», a souligné Mme Cherfi. La déléguée nationale pour la protection de l’enfance a, par ailleurs, fait part de visites programmées en cette année 2019, au travers différentes wilayas, pour faire un constat sur place de la situation de l’enfance, et, partant, coordonner l’action de proximité avec le réseau des associations de la société civile, à travers le pays.

À cela s’ajoute, a-t-elle dit, la poursuite des sessions de formation, déjà lancées en 2018, au profit de toutes les parties concernées par la promotion des missions de l’Organe et de ses domaines d’intervention. Constitué de représentants de 16 départements ministériels concernés, outre les services de sécurité, la Protection civile et la société civile, l’Organe national de protection et de promotion de l'enfance a pour mission, selon sa présidente, d’«intervenir pour protéger les enfants contre toute atteinte», grâce aux signalements qui lui parviennent à travers le numéro vert «11-11», notamment. Elle a expliqué que ces appels sont directement transférés aux services de milieu ouvert pour prendre les mesures qui s'imposent ou, à défaut, au juge des mineurs, chargé de la protection de l’enfance, ou alors au ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans le cas où le signalement comporte une qualification pénale.

La présidente de l’ONPPE a entamé sa visite, à Boumerdès, par l'inspection du service pédiatrique de l’hôpital de Thénia (est de la wilaya), avant de se rendre à un établissement privé d’accueil de la petite enfance à Corso (au nord de la région). Elle s’est ensuite rendue au foyer de l’enfance assistée du chef-lieu de wilaya, où un exposé lui a été présenté sur les enquêtes sociales réalisées sur les mineurs, avant de visiter l’école primaire Ali-Hamdane du centre-ville. Mme Cherfi a clos sa visite, à la maison de la Culture Rachid-Mimouni, par une réunion avec les représentants du mouvement associatif local activant dans le domaine de l’enfance, et autres établissements éducatifs et d’accueil de la wilaya.