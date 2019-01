IRIS inaugure son mégacomplexe électronique : L’usine de pneumatiques, opérationnelle en mars

Lors de l’inauguration du nouveau complexe électronique de la société IRIS, dans la zone industrielle de Sétif, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s’est attardé sur un autre complexe non moins important. Il s’agit de l’usine de production des pneumatiques qui sera inauguré en mars dans l’optique du développement du tissu de sous-traitance automobile. Lors de la présentation de ce nouvel investissement, le directeur général adjoint de l’entreprise a précisé que le processus d'industrialisation a enregistré un bond qualitatif, après que notre pays eut importé énormément de produits, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le taux d'industrialisation a connu, selon lui, une hausse sensible. «Le produit algérien accorde énormément d'importance au respect des normes internationales de production, ce qui l’a rendu exportable», dit Djamel Guidoum, qui assure que la société IRIS représente l'exemple idéal de réussite de l'entreprise algérienne, d’autant qu'elle emploie plus de 4.000 personnes, un nombre appelé à croître avec les prochains projets de la société. L'usine produira, au titre de la première phase, 2 millions de pneus légers par an, avant d' atteindre, dans une deuxième phase, 4 millions d'unités par an.

La troisième phase consistera en la fabrication des pneus de poids lourds, avec une production de 450.000 unités. Le coût de cet investissement, qui donnera lieu à une production 100% algérienne, s’élève à 40 milliards de DA, dont 18 milliards pour la première phase, 7 milliards pour la deuxième phase et 15 milliards pour la dernière phase. Le complexe électronique s'étend sur une superficie de 20.000 m2, et comprend des unités de production de téléviseurs, Smartphones, tablettes, micro-ordinateurs, avant de se lancer, en 2020, dans la production des systèmes d'affichage et des terminaux de payement électronique (TPE). Le nouveau complexe dispose de sept unités automatisées, notamment 4 lignes de production en CKD pour les téléviseurs et 3 lignes en SKD pour le montage de téléphones mobiles et Smartphones. Ce nouveau condensé de technologie et performance va permettre à la marque d’atteindre l’objectif fixé à moyen terme qui est de dédier 30% de sa production à l’exportation.

La marque continue d’asseoir sa notoriété et de renforcer sa position de leader dans le segment de la télévision, avec l’inauguration de son complexe électronique qui sera son nouvel engagement en faveur de la production nationale, mais aussi pour s’ouvrir à l’étranger et satisfaire le marché international. Ce grand pôle industriel est doté d'équipements de pointe et de haute technologie accrue, répondant aux normes internationales en vigueur. Bâti sur une superficie de 10.000 m², employant près de 550 personnes, ce complexe englobe des lignes de production dédiées à la fabrication de téléviseurs et d’autres lignes pour la fabrication de téléphones mobiles. IRIS s’engage par ce nouveau défi à renforcer sa stratégie d’exportation en proposant des produits certifiés aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes, afin de conquérir le marché international et de promouvoir «le Made in Bladi» à l’étranger.



Promouvoir le produit « Made in Bladi » à l’étranger



En 2017, IRIS a mis sur le marché plus de 600.000 téléviseurs, ce qui représente une part de marché de 42%, et projette d'augmenter la cadence de production pour atteindre 1,2 million d'unités TV en 2019 et une capacité de production de 2,5 millions de portables. Un chiffre au diapason des ambitions de la marque qui prévoit de conquérir les marchés allemand, italien, français espagnol, mais aussi nord-américains, notamment les USA. L'entreprise a également inscrit dans son programme l'exportation vers les pays de l'Afrique de l'Ouest membres de la CÉDÉAO. En 2018, elle a inauguré une nouvelle unité de montage de réfrigérateurs suite à un nouvel investissement. Iris a investi dans plusieurs projets industriels pour un montant de 22,8 milliards de dinars, en 2017. «Pour un dinar généré, c'est un dinar investi», a affirmé M. Guidoum, ajoutant que son groupe, qui a déjà 15 ans d'existence, a réalisé un chiffre d'affaires de 27 milliards DA en 2017, et plus de 30 milliards DA en 2018, ce qui témoigne des efforts consentis par Iris pour le développement de la marque dans un marché en baisse.

Mohamed Mendaci