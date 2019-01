Exportations agricoles : Une vision à long terme

Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri, a estimé que l’Algérie a besoin d’une vision à court et à long termes, pour développer le domaine des exportations hors hydrocarbures. Dans une déclaration à El Moudjahid, il souligne que l'Algérie dispose de «tous les atouts» qui lui permettent d'envisager son avenir dans l’export avec sérénité et de se positionner parmi les grands pays exportateurs de produits agricoles. Il ajoute que les surfaces des terres agricoles ne cessent d’augmenter, citant, à titre d’exemple, la wilaya d’El-Oued, une région située au sud de l’Algérie qui s’est transformée d’une zone désertique à une zone agricole par excellence. Cette zone, a-t-il dit, «assure actuellement 30% des besoins du marché local en matière de production de la pomme de terre». Et d’enchaîner : «Si l’on veut aller très vite et augmenter nos exportations, on doit tout d’abord penser à renforcer notre production agricole.» L’Algérie peut également travailler sur une production agricole de précocité et de l’extraprécocité, et sur l’arrière-saison, regrettant le fait que nos voisins exportent entre 2 et 3 milliards de dollars, alors que le volume d’exploration en Algérie ne dépasse pas les 600 millions de dollars. Selon lui, les exportations des produits agricoles de l’Algérie se focalisent principalement sur le surplus, par contre les pays qui ont réussi dans ce domaine ont une agriculture exportatrice. Autrement dit, on exporte par rapport à un besoin, donc l’acte d’exportation est «un acte planifié». À une question relative aux investissements étrangers directs, notre interlocuteur a affiché sa pleine adhésion quant à encourager davantage les IDE, surtout dans le domaine agricole. Le renforcement des IDE, a-t-il dit, «nous apportera un apport technique et le transfert de connaissances». Mettant l’accent sur le volume des exportations hors hydrocarbures, il estime que «pour être plus précis dans les chiffres, Sonatrach doit être exclue des statistiques des exportations hors hydrocarbures (HH)». En réponse à une question sur l’intérêt du marché mauritanien, il souligne que «ce marché est très important, mais il ne faut pas croire que c’est celui-ci qui va sauver nos exportations. On a besoin de plusieurs marchés». Il a proposé, à ce titre, d’autres destinations, notamment le Niger, un marché, selon lui, plus important par rapport à celui de la Mauritanie, car il constitue une porte pour atteindre le marché du Nigeria. Pour conquérir les grands marchés, le président de l’ANEXAL suggère deux conditions, à savoir la régularité de l’approvisionnement et le respect des délais. M. Nasri a évoqué un certain nombre de contraintes qui freinent l’exportation, entre autres le problème lié à la Banque d’Algérie, dont les procédures sont un véritable «obstacle et un blocage systématique réel aux exportateurs», regrettant le fait que la situation ne cesse de régresser. Pour appuyer ses dires, l’expert s’est référé au mauvais accueil réservé aux opérateurs.

Makhlouf Ait Ziane