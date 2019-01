Le directeur général de l’AADL annonce : lancement de 90.000 logements avant le premier trimestre

Un nombre important de pré-affectations des souscripteurs au programme AADL-2 seront remises à partir du mois de février dans plusieurs wilayas, dont la capitale. Une opération qui coïncidera avec le lancement officiel de la nouvelle application sur le site web AADL. C’est ce qu’a annoncé, hier, le DG de l'AADL. S’exprimant, lors d’une rencontre sur la présentation de cette nouvelle application aux associations des souscripteurs, Saïd Rouba a indiqué que le lancement des chantiers du programme des 90.000 logements en location-vente, au titre de l’année 2019, débutera avant la fin de ce trimestre. «Nous en sommes actuellement à l’étape du choix du foncier et des entreprises de réalisation, pour procéder au lancement du programme de 2019, au maximum en mars», a-t-il expliqué. M. Rouba a fait savoir que plus de 560.000 logements concernent uniquement le programme AADL-2, précisant que chaque mois, un quota est distribué à travers l’ensemble du territoire national. S’agissant du programme AADL-1, le responsable de l’Agence dit que les travaux sont achevés et un grand nombre de logements a été distribué, avant de préciser qu’ une petite partie du programme est en cours, pour «clore définitivement le dossier AADL-1». Pour ce qui est de l’application qui sera mise sur le site officiel de l’AADL, «www.aadl.com.dz», elle permettra aux souscripteurs de suivre les différentes étapes d’évolution de leur dossier. Ainsi, les souscripteurs pourront consulter directement leur dossier et connaître toutes les informations concernant le taux d’avancement des travaux de réalisation et les délais de livraison de leur logement. Cette nouvelle application va également mettre fin au longues filles d’attente, en épargnant aux citoyens des déplacements inutiles, puisque d’un seul clic, ils pourront accéder aux sites et connaître leur situation actuelle par rapport aux étapes du traitement du dossier, du dépôt à la remise des clés du logement, en passant par le paiement, le choix du site et l’affectation. À travers cette application, les citoyens concernés peuvent, en outre, retirer des documents, tels que les ordres de versement ou déposer des recours directement via le site internet de l’agence.

Kamélia Hadjib