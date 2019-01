forum sur le développement durable dans le monde arabe : Une délégation parlementaire à Beyrouth

L'Algérie prendra part aux travaux du Forum parlementaire sur l'agenda 2030 de développement durable dans le monde arabe qui aura lieu les 24 et 25 janvier à Beyrouth. "Ce forum est organisé par la Commission sociale et économique des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque islamique pour le développement en collaboration avec l'Union interparlementaire ".

Le parlement algérien sera représenté à ces travaux par les deux députés, Mohamed Djellab et Fouad Benmerabet, et le sénateur, Nacer Benabri.