Education : S’adapter aux mutations

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a passé en revue, mardi dernier à Alger, avec le nouveau directeur exécutif du Département auquel appartient l'Algérie au sein de la Banque Mondiale (BM), Ashraf Tarar, les voies et moyens de relance des opérations de coopération dans le domaine de l'Education.

La ministre a indiqué, sur sa page Facebook, avoir évoqué lors de cette rencontre qui s'est déroulée au niveau du ministère «les grands efforts consentis par l'Etat dans le domaine de l'Education depuis l'indépendance et son adaptation aux mutations sociales, sécuritaires, technologiques et économiques», mettant en avant les «grandes réformes engagées dans le secteur depuis 2003». De son côté, le directeur exécutif a demandé de mettre l'accent sur «les opérations relatives à l'usage des TIC et à la préparation des élèves à l'insertion socio-professionnelle».