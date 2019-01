Installation du groupe parlementaire Algérie - Cuba : Des relations historiques privilégiées

Intervenant à l'occasion de la cérémonie d'installation, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger de l'APN, Abdelhamid Si Affif, a passé en revue «l'état des relations historiques privilégiées et solides liant les deux pays tant au niveau bilatéral qu'aux fora internationaux et multilatéral», exprimant «sa fierté du niveau d'évolution de ces relations à travers plusieurs haltes de soutien mutuel et de coordination étroite dans plusieurs niveaux». Evoquant l'action de la commission mixte qui «se réunit régulièrement depuis sa création en juin 1979», M. Si Affif a souligné «l'existence de plusieurs facteurs positifs ayant contribué à la création de ce modèle optimal pour les relations d'amitié entre les deux pays». Au volet des relations internationales, le président de la commission s'est félicité de «la convergence de vues entre les deux pays concernant les différentes questions soulevées», réaffirmant «l'engagement constant de l'Algérie à œuvrer conformément à la légalité internationale et aux résolutions onusiennes, car compatibles avec les principes constants de sa politique étrangère basée sur la non ingérence dans les affaires internes des pays et le recours au dialogue et au règlement pacifique des conflits». Il a mis l'accent, à ce propos, sur «l'impératif de soutenir les peuples qui luttent pour l'indépendance et l'autodétermination à l'instar des peuples palestinien et sahraoui».

D'autre part, M. Si Affif a proposé «la signature d'un protocole-cadre de coopération entre les parlements des deux pays, devant être un cadre exemplaire pour promouvoir la coopération à ce niveau». De son côté, l'ambassadeur de Cuba à Alger, Mme Clara Margarita Pulido, s'est félicité «des efforts consentis pour la promotion de la coopération», appelant à élargir cette dernière à d'autres domaines». Elle a salué, dans ce sens, «le développement réalisé par l'Algérie, qui lui a permis d'accéder à des perspectives économiques prometteuses ainsi que son rôle au double plan continental et international à travers son soutien aux solutions pacifiques pour le règlement des crises».

Par ailleurs, le député Youcef Brahmia, qui s'est vu confier la présidence de ce groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba, a indiqué que les relations entre les deux pays «sont excellentes», mettant en avant que ce groupe constitue «un trait d'union entre les deux peuples et institutions législatives», d'où, a-t-il dit, «l'impératif de renforcer la coopération en vue de réaliser davantage de convergence».