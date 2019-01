Rapport du cabinet Oxford Business group : Accélérer la diversification

Le cabinet Oxford Business Group (OBG), dans la 13e édition de son rapport économique, présenté hier à Alger, a relevé que le pays, deux ans après s’être engagé sur la voie de diversification, entend accélérer le processus pour faire face à une conjoncture économique mondiale incertaine. Une diversification, note le rapport, «d’autant plus incontournable pour garantir la stabilité de la croissance de l’économie nationale à moyen et long termes».

Lors de cette rencontre, le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a souligné que les exportations hors hydrocarbures progressent et se diversifient. Citant l’exemple du tourisme, M. Yousfi indiqué que le secteur a investi 310 milliards de dinars et aura dans les prochaines années un rôle plus conséquent dans la diversification économique. En dépit de cette bonne dynamique, le ministre fait savoir que de nombreux défis sont à relever, notamment celui de rattraper le retard accusé en matière de numérisation. Pour sa part, M. Saïd Djellab, ministre du Commerce, à indiqué que la priorité est de reconfigurer le tissu commercial national et déployer les exportations hors hydrocarbures.

Sollicité en marge de l’évènement, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a indiqué que le rapport est une référence car il est piloté par des experts reconnus dans leur domaine et ayant accès a des données concrètes. Il a indiqué que c’est un rapport purement économique basé sur des chiffres et leur analyse constitue, d’une part, un bon miroir de qui se fait et peut être fait en Algérie, et de l’autre, une source d’informations pour les médias et une ressource pour les opérateurs qui travaillent sur l’économie. Le rapport souligne aussi que la hausse des dépenses de l’Etat, fixée par la loi de finances pour 2018, à certainement contribué à la bonne performance de l’économie, relevant tout de même «un risque d’essoufflement en 2019 si cette dynamique n’est pas entretenue par une hausse de l’investissement, privé et public, et une relance de la captation d’investissements directs étrangers qui se sont établis à 1,2 milliard de dollars en 2017».

D’autre part, le rapport à évoqué les faits marquants de 2018, dont la suspension d’importations de nombre de produits. S’agissant des finances, OBG revient sur l’inclusion financière et la finance islamique, précisant que l’objectif de la Banque d’Algérie est de «stimuler la liquidité sur le marché interbancaire et poursuivre le renforcement des ressources propres des banques». S’agissant de l’industrie, le rapport relève le maintien de la croissance, indiquant que la sidérurgie, à titre d’exemple, représente un «autre enjeu majeur du développement industriel». Il relève que l’agriculture a, une nouvelle fois, été le principal facteur de croissance du PIB hors hydrocarbures en 2017 et en 2018».

Les Pdg de Sonatrach et Sonelgaz, respectivement MM. Ould Kaddour et Arkab, ont aussi assisté à la rencontre. Dans le domaine de l’énergie, le document rappelle le lancement de la stratégie SH2030 de Sonatrach, laquelle est soutenue par un plan d’investissement de 55 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Fouad Irnatene