Le président Bouteflika à Oxford Business Group : « Nous avons mis de l'ordre dans le fonctionnement de notre économie »

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé un entretien exclusif à la publication du cabinet Oxford Business Group dans lequel il évoque la stratégie économique.

Le Président a indiqué que la crise financière de 2008, ressentie à partir de 2014 par l'économie algérienne, a eu pour conséquence, une baisse drastique de ses revenus financiers issus des exportations d'hydrocarbures constituant une source importante de financement du développement.

«La perspective d'une telle situation avait été anticipée et avait donné lieu, au cours des années antérieures, à la mise en place d'une instrumentation à l'effet d'amortir ces chocs», a expliqué le Président. «C'est ainsi que nous avons pu rembourser l'essentiel de notre dette extérieure, réduire l'endettement intérieur de l'Etat, favoriser le financement domestique, consolider nos réserves de changes, renforcer l'assise financière des banques et créer un fonds d'épargne publique», a-t-il poursuivi.

En deux décennies, nous avons mis «de l'ordre dans le fonctionnement de notre économie, relancé l'activité économique grâce à un rythme soutenu de la dépense publique, remis à niveau et renforcé l'essentiel de nos infrastructures de base», a aussi mentionné le Président.

La réduction du chômage, la maîtrise de l'inflation et l’amélioration substantielle du pouvoir d'achat des citoyens, sont cités parmi les réalisations économiques.

«Nous nous sommes attelés à mettre en place une nouvelle démarche économique destinée à faire face aux contraintes de l'économie mondiale, à réduire nos vulnérabilités et à asseoir notre croissance sur une base saine et durable», a expliqué le Président.

Il assure que cette démarche est fondée sur un nouveau modèle de croissance, adopté en 2016, susceptible de contribuer à dépasser les contraintes engendrées par les évolutions erratiques des marchés pétroliers qui «affectent défavorablement nos équilibres financiers, internes et externes».

Les principes qui le régissent sont rappelés, à savoir la rationalisation et l'efficacité de la dépense publique, la solidarité et la justice sociale, le renforcement de la place de l'entreprise, notamment privée, dans l'économie nationale, l'amélioration continue de la gouvernance dans tous les domaines et la réaffirmation de la concertation sociale dans la conduite des affaires économiques. «C'est dans le cadre de ces principes que se déploie actuellement l'action du gouvernement» pour contenir les investissements infrastructurels n'ayant pas un effet d'entraînement sur les capacités productives, éliminer progressivement les déficits du budget et de la balance des paiements, rendre plus visibles les politiques et stratégies sectorielles. Il s’agit aussi de poursuivre l'assainissement du climat des affaires et à promouvoir les exportations, en particulier hors hydrocarbures, par des actions mieux organisées et plus ciblées.

Synthèse A. M.