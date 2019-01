L’Entrefilet : L’antre de Sidi Ahmed Lekbir

Un musée sur l'histoire de la ville des roses devrait voir le jour durant l'année prochaine. La structure à laquelle ont toujours aspiré les amoureux de cette belle ville de Blida, muse des poètes et des artistes de tous bords, devrait englober de nombreux manuscrits relatant l'histoire et le riche patrimoine matériel de cette cité fondée par Sidi Ahmed Lekbir. Il s'agira, également, d'offrir aux visiteurs de ce musée des informations sur les sites historiques réputés de la ville et leurs origines, à l'instar de la place Ettoute. Un coin du musée sera, par ailleurs, consacré à l'histoire des sept portes principales de la ville de Blida, dont Beb Dzair, Beb Sebt, Beb Zaouia et Beb Khouikha, au moment où un autre coin sera dédié à la promotion des us et coutumes des habitants de cette vieille cité, dans la célébration de différentes fêtes religieuses et autres festivités familiales (mariages, circoncisions...). L'élu a lancé, à l'occasion, un appel en direction de tous les habitants de la ville, «pour faire don de tout objet historique» en leur possession à ce musée, afin d'offrir l'opportunité au plus grand nombre possible de personnes d'en profiter, au lieu de le garder chez eux. Selon les objectifs fixés pour le projet, ce musée futur, qui sera abrité par le nouveau siège de la commune de Blida en réalisation à Beb Dzair, constituera «un véritable antre de l'histoire de la ville de Blida, depuis sa fondation à ce jour». Il vise, notamment, à étoffer les connaissances de ses habitants, particulièrement les nouvelles générations, concernant l'histoire de leur ville, tout en offrant à ses visiteurs, dont les chercheurs universitaires, les informations nécessaires susceptibles de rendre leur visite de ce lieu des plus enrichissantes.

R. C.