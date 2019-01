Dans le cadre du « Vivre ensemble en paix » : Nathan le sage, les 14 et 15 février au TNA

Dans le cadre de la consolidation de l’esprit du «vivre ensemble en paix», initiative au nom de l’Algérie de la journée mondiale du vivre ensemble en paix décrété en 2018, le théâtre national algérien (TNA) et l’agence méditerranéenne d’événementiel et de tourisme «Med voyages» invitent les passionnés du quatrième art à prendre part, les 14 et 15 février 2019, au spectacle universel «Nathan le sage», écrit et mis en scène par Bertrand Kazmareck. Fervent partisan de la tolérance religieuse, le dramaturge allemand Gotthold Ephraim Lessing, auteur de «Nathan le sage» en 1779, a pu traverser les siècles pour véhiculer le même message de tolérance et de paix. La pièce sera interprétée par la troupe Amitié interreligieuse de la ville d’Istres en France. «Nathan le sage» est le personnage éponyme de la pièce en cinq actes et qui n’a été présentée au public, pour la première fois à Berlin, qu’en 1783, soit deux ans après la mort de l’auteur. Plusieurs fois adaptée, c’est en 2019 qu’une troupe de comédiens de la ville d’Istres (France Sud) devra de nouveau la mettre sur les planches du théâtre, dans un projet porté par les communautés musulmane et catholique d’Istres, dans leur désir de réaliser une œuvre commune et mettre à la disposition du public un grand texte classique. Le metteur en scène explique que «la trame narrative est, à l’exception de la scène finale, absolument fidèle à Lessing : une enquête policière sur fond de questionnements philosophiques. L’action se déroule donc à Jérusalem où, à la fin du XIIe siècle, Recha, la fille d’un sage commerçant juif, Nathan, vient d’être sauvée des flammes par un Templier, lui-même gracié par le sultan Saladin. Se développe alors une double intrigue : tandis que la révélation de la véritable identité de Recha va menacer de perdre Nathan, Saladin exigera de lui un arbitrage entre les trois monothéismes». Les comédiens qui interprètent cette pièce de théâtre d’anthologie sont aussi des membres d’une association agissant pour «l’Amitié Inter-Religieuse» (A.I.R.), et eux-mêmes des croyants de confessions différentes, à l’instar de M. Djamel Bedra, président de la mosquée Errahma d’Istres (dans le rôle du soufi), et M. Jean-François Noel, curé de la paroisse d’Istres (dans le rôle du grand inquisiteur). Ils expliquent : «nous avons décidé de librement adapter cette pièce de Lessing qui pose cette question : quelle est la vraie religion ? Comme beaucoup de philosophes des Lumières, il répond en considérant que la forme et le dogme importent peu. Seules comptent les valeurs morales de solidarité et de justice qui seraient véhiculées.» La mise en scène du texte réadapté est réalisée par Alice et Bertrand Kazmareck qui indique que «Le vivre ensemble est possible en acceptant les différences de chacun».

K. B.