Musée des Arts Modernes d’Oran : Un espace pour tous les artistes

Depuis son ouverture officielle en mars 2017, le musée des arts modernes d’Oran (MAMO) lance le premier véritable programme annuel en continuité. Selon sa directrice, Mme Bouchera Salhi, qui dirige aussi le musée de zabana, il y a plus aucune raison pour que des artistes exposent dans des espaces inappropriés. «Le MAMO ouvre ses portes à tous les artistes de toutes catégories confondues, des débutants aux grands et sans aucune exception», a confié la responsable à notre journal. Au début du mois de février, l’institution s’apprête à accueillir des artistes qui exposent pour la première fois. Parmi eux, un artiste qui réalise des tableaux en utilisant la technique des fourmis.

Pour le 8 mars (la journée de la femme), la direction du MAMO prépare l’organisation de deux expositions, l’une se déroulera au musée Zabana et sera signée par une artiste peintre turque et une autre collective à caractère national se tiendra au niveau du MAMO dédiée aux femmes photographes. Au courant du mois de mars toujours, le musée va accueillir une activité espagnole organisée en collaboration avec l’institut Cervantes. Il s’agit d’une exposition qui fait le tour du monde pendant un an et demi et sa prochaine escale sera Oran en fin de mars. Pour le mois d’avril, le MAMO prépare un programme spécial mois du patrimoine. Parmi les activités retenues, deux journées d’étude sur l’inventaire des musées et des conférences sur le patrimoine maritime. A l’occasion du le 16 avril (la journée du savoir), la directrice du MAMO a fait savoir que ses services étudient une proposition de signature d’une convention avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) prévoyant l’organisation d’activités en commun. Toujours au mois d’avril, une opération intitulée «la journée du lire» sera organisée le 22 en collaboration avec l’institut Cervantes. Pour cette année, la session sera consacrée à la lecture de «Don Quichott». Cette œuvre littéraire sera lue en langue arabe et espagnole. Pour le mois de ramadan, des soirées artistiques en rapport avec la vocation de l’institution sont au programme. Vient ensuite la saison estivale durant laquelle le musée des arts modernes d’Oran prévoit une série d’activités au complexe les andalouses, à l’instar de ce qui a été fait l’année dernière. Un programme qui durera une quinzaine de jours, indique la responsable. En marge de sa visite au MAMO, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a qualifié cette nouvelle infrastructure d’«un joyaux» qui va donner un nouveau souffle à la mouvance des arts plastiques, pas uniquement à Oran, mais dans toute la région de l’Ouest. «Le chantier de la réfection et restauration de cette structure et sa transformation en musée a bénéficié d’un budget très important, ce qui reflète l’intérêt qu’accorde le gouvernement au secteur de la culture», a affirmé le ministre.

Amel Saher