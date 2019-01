Colloque national sur le chanteur Lounès Matoub : La vie du chantre revisitée

Un Colloque national en hommage au chanteur Lounes Matoub s’est ouvert à l’auditorium du campus universitaire Hasnaoua de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Intitulé «L’œuvre de Matoub Lounes revisitée», ce colloque, qui

durera deux jours, est organisé par la faculté des Lettres et des Langues de l’UMMTO. Selon l’argumentaire de ce colloque, son organisation est motivée par le souci «du développement de la recherche universitaire et de sa pérennité dans le domaine amazigh et de sa littérature en particulier». Les organisateurs de ce colloque, qui traitera de l’œuvre poétique et musicale du chanteur et militant de l’identité nationale amazighe, ont retenu quatre axes principaux à débattre par les participants durant ces deux journées de cette rencontre scientifique. Il s’agit, selon le président du comité scientifique de ce colloque, Said Chemakh, de «relecture des œuvres de L. Matoub à la lumière des diverses théories littéraires : sémiotique», «analyse des productions poétiques et leurs rapports avec les contextes sociohistoriques», «analyse(s) des diverses adaptations» et aussi «des traductions/adaptations faites par le chanteur». Une trentaine de communications qui traiteront de l’œuvre intemporelle et du parcours exceptionnel du chantre de l’amazighité sont au programme de ces deux journées de cette rencontre universitaire. Ce colloque national sera sanctionné par un prix de la mémoire qui sera décerné à Matoub Lounes en signe de reconnaissance à l’œuvre magistrale laissée par ce maestro de la chanson algérienne et sa militance pour le recouvrement de l’identité nationale amazighe et les droits de l’homme. Selon les organisateurs de ce colloque, ce prix de la mémoire est l’équivalent du diplôme Honoris causa qui est décerné pour les personnalités de différents horizons encore en vie, dont avait été gratifié l’année dernière l’aède et interprète Lounis Ait Menguellet.

Le prix de la mémoire est, quant à lui, décerné à titre posthume, a-t-on précisé. La cérémonie de remise de ce prix se déroulera en présence des autorités locales de la wilaya de Tizi-Ouzou à leur tête le wali Abdelhakim Chater, la présidente de la fondation éponyme, Malika Matoub, des représentants du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et de tant d’autres personnalités de différents horizons. La fondation éponyme a, par ailleurs, tracé un riche programme de célébration de l’anniversaire de la naissance du chanteur populaire Lounes Matoub qui a été entamé hier par l’organisation d’une exposition sur son œuvre et son parcours à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Pour la journée d’aujourd’hui, jour de naissance du «barde flingué», la fondation portant son nom a prévu plusieurs autres activités commémoratives qui se dérouleront au domicile du défunt, à Taourirt Moussa, où des gerbes de fleurs seront déposées sur sa tombe par des centaines de personnes qui s’y rendront pour honorer la mémoire de leur idole dont la popularité est restée intacte après plus de vingt longues années de son assassinat par un groupe terroriste armé à Talla Bounane, commune d’Ath Aissi. La maison de Lounes Matoub sera érigée en musée qui conservera toute l’œuvre de ce chanteur le plus populaire de la Kabylie. La décision de la fondation éponyme de transformer la maison, qui a vu naitre, grandir et reposer en paix ce chanteur au parcours exceptionnel, en musée a, faut-il le rappeler, eu l’aval de son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le soutien total du ministère de la culture.

Bel. Adrar