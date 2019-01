M. Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque algérienne : « LE 7e art dans toutes les villes »

Fraîchement installé à la tête de la cinémathèque algérienne, Salim Aggar a été, mardi après-midi, l’invité de l’émission «Sejilat wa maâna», de la radio algérienne, où il abordé différentes questions d’actualité de sa mission de sauvegarde de l’archive cinématographique.

Avec un trésor de plus de 10.000 films de 53 pays, la cinémathèque algérienne est classée deuxième à l’échelle mondiale d’un point de vue de richesse de banque de donnée et d’archives. «J’avais une idée sur la richesse de la cinémathèque, mais une fois à la tête de cette institution, je ne cesse de m’émerveiller du trésor de la mémoire cinématographique que nous possédons. Nous avons des films rares de pays étrangers, introuvables même dans leur propre pays», a lancé Salim Aggar.

Rappelant sa principale mission, à savoir la sauvegarde de l’archive cinématographique, sa restauration et sa numérisation, Salim Aggar s’est étalé sur les difficultés rencontrées dans ce processus qui demande beaucoup de moyens, de temps et de patience. «L’usure du temps a abimé certaines bobines. à titre d’exemple, nous avons songé à organiser un cycle de Faten Hamama pour le quatrième anniversaire de sa disparition. Sur ses sept films que la cinémathèque possède, deux bobines sont abimées et nous avons pu récupérer une bobine dans l’attente de la restauration de ce qui a été abimé. c’est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de moyens, de temps et de patiente», a-t-il souligné.

Assurant la mission de projeter des films au grand bonheur des cinéphiles, Salim Aggar a déploré l’absence de la technique de projection DCP. Il a fait savoir que c’est l’un de ses principaux projets pour les mois qui suivent. Par ailleurs, le directeur de la cinémathèque s’est fixé comme mission et obligation de faire revenir l’aura et les traditions cinéphiles de la cinémathèque algérienne de jadis. «Nous programmons trois projections par jour, un film algérien, un film occidental et un film oriental, qu’il soit arabe ou hindou asiatique. Nous avons annulé la pratique qui se faisait avant; l’obligation de présence de plus de deux cinéphiles pour assurer la projection. nous avons organisé une projection il y a quelques semaines pour une seule personne qui était satisfaite, et depuis ce jour, nous passons de deux personnes à une trentaine de cinéphiles». «Notre but, faire de la cinémathèque la source et le carrefour de l’activité du septième art dans la capitale et dans toutes les villes du pays. nous devons retrouver la culture cinéphile d’autrefois. Jadis, la cinémathèque était fréquentée par Gillo Pontecorvo, Youcef Chahine et des géants du grand écran mondial», a-t-il souligné.

Salim Aggar a annoncé une prochaine convention avec le centre algérien du développement de cinéma (CADC) pour la projection des films algériens dans les salles des quatre coins du pays. «Nous avons commencé il y a quelques jours avec la projection du film Juba II de Mokrane Ait Saâda et nous voulons projeter 200 films algériens pour les cinéphiles de toutes les wilayas», a-t-il lancé. Il a, en outre, annoncé la prochaine réception de deux salles de cinéma dans les wilayas de Constantine et de Batna.

Kader Bentounès