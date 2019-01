Grand angle : La dernière carte ?

La paix est-elle possible en Centrafrique ? La question reste posée et les efforts diplomatiques s’accentuent pour réaliser cet objectif. Il faut dire que la tâche est des plus ardues. Faire entendre raison et concilier les positions d’une quinzaine de groupes armés qui activent dans ce pays relèverai du miracle diplomatique. En tout cas, à Khartoum, où s’ouvre aujourd’hui les pourparlers de paix, on y croit dur comme fer tout en soulignant que cela ne se fera pas d’un simple claquement des doigts. Parvenir à rapprocher les points de vue des acteurs influents de la scène centrafricaine, d’une part, puis les faire concilier avec la vision du gouvernement en place, d’autre part, demanderai non seulement du temps mais aussi de la patience, d’autant que sur le terrain les évènements s’emballent rapidement. En guerre depuis 2013, le pays a vu défiler des accords de paix. Sept ont été signés en cinq ans et aucun n’a abouti. La prolifération des armes dans ce pays et les importantes richesses qu’il renferme en sont les principales causes de ces échecs en cascades. Le dialogue de Khartoum, préparé depuis juillet 2017 par l'UA et soutenu par les principaux partenaires de Bangui, se veut plus ambitieux que les précédents : à la table de négociations se réuniront les principaux chefs de groupes armés ainsi qu'une importante délégation gouvernementale. Si les différentes parties ont donné leur accord de principe, le choix du lieu ne fait pas l’unanimité. Certains préféraient Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, d’autres optaient pour la capitale rwandaise, Kigali, des terrains plus neutres selon eux. Mais l’heure n’est plus aux tergiversations. La liste des victimes de ce confit sans nom ne cesse de s’allonger. Treize personnes ont été tuées dimanche dans l'ouest. Le massacre a été perpétré par des Peuls armés, présumés membres du groupe 3R (Retour, réclamation, réconciliation), selon l'ONU. Les groupes armés contrôlent une large majorité du territoire, où ils combattent entre eux et contre l'ONU pour le contrôle des immenses ressources du pays — uranium, or, diamants, bétail. Ce dialogue, qui devrait durer plusieurs semaines, est la dernière carte pour faire taire les armes ou plonger le pays dans une autodestruction certaine, voire le réduire en un no man’s land.

M. T.