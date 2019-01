24 heures après la tentative de coup d’état au Venezuela : Opposants et partisans du régime dans la rue

Le gouvernement et l'opposition ont compté leurs forces hier dans les rues au Venezuela où des manifestations pro et anti-gouvernementales sont organisées, dans un climat très tendu, deux jours après un soulèvement militaire déjoué. Les opposants au président Nicolas Maduro étaient appelés à se mobiliser pour réclamer l'installation d'un «gouvernement de transition» en vue de l'organisation de nouvelles élections. «Nous avons un rendez-vous historique avec notre pays, avec l'avenir de nos enfants», a lancé mardi en pleine session parlementaire Juan Guaido, le président du Parlement, unique institution contrôlée par l'opposition. Juan Guaido avait appelé le 11 janvier, au lendemain de l'investiture de Nicolas Maduro pour un deuxième mandat contesté, à une «grande mobilisation dans tous les coins du Venezuela». «L'unique transition au Venezuela est celle vers le socialisme», a rétorqué mardi Diosdado Cabello, le président de la puissante Assemblée constituante, composée de fidèles au régime, qui a également appelé les partisans du gouvernement à manifester en nombre dans différentes régions du pays. Ces mobilisations sont organisées dans un climat explosif, deux jours après le bref soulèvement d'un groupe de 27 militaires qui se sont retranchés quelques heures dans une caserne du nord de Caracas, en lançant des appels à l'insurrection. Dans sa première allusion à cet événement, plus de 24 heures après l'arrestation des militaires rebelles, Nicolas Maduro a déclaré mardi que l'armée «avait donné d'innombrables preuves de discipline, de cohésion, de préparation pour affronter n'importe quelle menace des ennemis de la patrie». Au cours d'une allocution radio- télévisée, il a accusé le gouvernement américain à travers son vice-président Mike Pence d'avoir ordonné «un coup d'Etat fasciste».