Mission des observateurs internationaux : La Ligue arabe dénonce l’intention d’Israël de suspendre ses travaux

La Ligue arabe a dénoncé hier l'intention des autorités d'occupation israéliennes de suspendre les travaux de la mission des observateurs internationaux à El- Khalil, après avoir refusé les précédentes demandes visant à étoffer en ressources humaines. «Cet acte révèle l'intention de l'occupation israélienne de poursuivre ses crimes et d'entraver les travaux des observateurs qui consistent à surveiller de près les violations et les attaques continues contre le peuple palestinien», a indiqué, dans un communiqué, Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint, chargé de la Palestine et des Territoires arabes occupés à la Ligue arabe. M. Abou Ali a également condamné «la campagne systématique de répression et d'abus contre plus de 6.500 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, en particulier la prison d'Ofer, qui subissent des fouilles dénigrantes et des agressions verbales et des attaques à balles en caoutchouc et à gaz lacrymogènes». Ces manifestations, a-t-il poursuivi, «témoignent de la persistance des agressions de l'occupant israélien qui viole les principes du droit international et les résolutions de légitimité internationale, en particulier les Conventions de Genève de 1949». À cet effet, M. Abou Ali a affirmé que l'intention des autorités d'occupation israéliennes de mettre fin aux travaux de la délégation d'observation internationale à El-Khalil «constitue un outrage flagrant au droit international et à la volonté internationale», relevant que «la décision des forces d'occupation explicite de judaïser la vieille ville d'El-Khalil et de contrôler davantage les terres palestiniennes qui l'entourent vise principalement à poursuivre l'imposition des politiques d'occupation racistes».