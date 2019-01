L'Autorité palestinienne rejettera toute aide américaine : Une décision préventive

La décision prise par l'Autorité palestinienne de refuser, à partir de la fin de ce mois, les aides que le gouvernement américain lui fournit encore n’est pas fortuite. Elle est une sorte d’assurance –préventive pour l’avenir. Selon un responsable palestinien cité par l’APS, l'adoption aux Etats-Unis en 2018 de l'Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA), qui autorise les citoyens américains à poursuivre en justice pour des faits de terrorisme des gouvernements étrangers bénéficiant de l'aide américaine, en est la cause. En fait, cette nouvelle mesure ne pouvait que susciter les craintes des autorités palestiniennes, «habituées» depuis l’élection de Donald Trump à un parti pris flagrant de l’administration américaine à leur encontre. Dès lors, il est en effet aisé de croire que le premier gouvernement contre lequel sera appliqué l’ACTA ne peut être que celui de la Palestine. En décembre dernier déjà, Washington avait tenté, par le biais de son ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, de faire adopter par l’Assemblée générale des Nations unies un projet de résolution visant à condamner le mouvement de résistance palestinien, Hamas. Mais cette tentative avait échoué constituant ainsi «une gifle pour l'administration des Etats-Unis et une confirmation de la légitimité de la résistance», avait ainsi déclaré un porte-parole du mouvement. Donald Trump a aussi coupé de 500 millions de dollars l'aide américaine aux Palestiniens. C’est dire que l’ATCA n’est qu’une mesure de plus dans la stratégie américaine. Aussi, faut-il se convaincre, l’administration Us ne reculera devant rien pour tenter de nuire à la cause palestinienne. Conscientes de son hostilité à leurs égards, les autorités palestiniennes tentent d’anticiper sur les conséquences que ne manqueront d’avoir les décisions américaines dont celle relative à l’ATCA. Aussi elles ont «envoyé une lettre officielle à l'administration américaine leur demandant de stopper toute aide à l'Autorité palestinienne, y compris l'assistance aux services de sécurité palestiniens», a dit Saëb Erekat, numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Pour combler ce déficit, l'Autorité palestinienne cherche de nouveaux financements, notamment auprès des Etats européens, est-il indiqué aussi. Le prochain sommet de la ligue arabe, prévu fin mars à Tunis, devrait renouveler la solidarité agissante des dirigeants du monde arabe aux palestiniens. C’est aussi l’occasion pour eux de mettre la main à la poche. Car même si les prix du pétrole, principale ressource de ces pays, ont considérablement baissé, il est néanmoins permis de croire que ce n’est pas les quelques millions de dollars qui seront prélevés sur leur budget pour être donnés aux palestiniens qui vont causer la ruine de leurs économies respectives.

N. K.