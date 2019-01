M. Salem Ould Salek, à propos de la réunion UE - UA : « Pas de partenariat sans l’Etat sahraoui »

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a soutenu, mardi, que la participation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à la réunion des chefs de la diplomatie de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE), à Bruxelles, contrecarrait les plans de l'occupation marocaine visant à exterminer le peuple sahraoui.

«La présence internationale aujourd'hui a prouvé à l'occupant marocain que ses projets d'extermination du peuple sahraoui, ou du moins d'entrave à l'exercice de sa souveraineté sur tout son territoire national, seront brisés par la force et la volonté du peuple sahraoui», a affirmé le ministre sahraoui, membre du Secrétariat national du Front Polisario, dans une déclaration à la presse, à l'issue de la réunion ministérielle UE-UA, tenue lundi et mardi à Bruxelles. «Notre présence à Bruxelles, capitale de l'Europe, prouve d'une part que la paix repose sur la fin de l'occupation marocaine du territoire de la République sahraouie et démontre, d'autre part, qu'il n'y a pas de partenariat avec l'Union africaine sans l'Etat sahraoui et que, troisièmement, la seule et dernière solution au conflit entre la République sahraouie et la puissance occupante est le respect du Royaume du Maroc pour ses frontières internationalement reconnues». «Le peuple sahraoui est prêt pour une paix juste et basée sur une légitimité internationale ne reconnaissant pas de souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental», a-t-il insisté, appelant au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères s'est félicité de la participation de l'Etat sahraoui à la réunion d'aujourd'hui qui «représente une grande victoire dans la manière d'imposer sa souveraineté et de prendre sa place parmi les nations». Au cours de la réunion, «la délégation marocaine, avec la complicité du personnel de la Commission européenne possédant la nationalité d’un pays européen connu pour sa partialité à l’égard de l’occupation, a retiré la bannière portant le nom de la RASD et tenté de la remplacer par un autre portant le titre ou le nom d’un Etat membre de l’Union africaine», ont indiqué des sources sahraouies. Toutefois, ajoutent les mêmes sources, «cette manœuvre a échoué immédiatement après la forte intervention de la délégation sahraouie». «Les aspects politiques: paix, sécurité et gouvernance. Aspects économiques, commerce, investissements, intégration économique et le multilatéralisme : renforcement de la coopération au service d'un ordre mondial fondé sur des règles», ont été à l'ordre du jour des travaux de cette réunion ministérielle, qui a vu la participation des 83 membres des deux organisations (55 pays africains et 28 pays européens).