Victimes d’accidents de la circulation lors des matchs de leur équipe : Soutien aux familles des supporters Walid Benchikha et Norredine Benali

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, l’association la Radieuse a fait le déplacement au domicile des familles des deux supporters décédés récemment. Il s’agit de Walid Benchikha d’Alger, supporter du CR Belouizdad, et de Norredine Benali, de Mezouara (Sidi Bel-Abbès), fervent supporter de l’USMBA.

Le président de la Radieuse, Kada Chafi, accompagné des membres d’honneur, l’ancien arbitre Hansal Mohamed, Benchiha Nacer, de Nessakh Chemssedine du CRB, ainsi que de supporters du CRB et de l’USMBA, a remis des aides financières, des tableaux d’honneur, des médailles et des cadeaux aux familles des deux défunts, dans un climat plein d’émotion. Les regrettés, Norredine et Walid, étaient des supporters d’une éducation exemplaire très faire-play et estimés des galeries des deux clubs. Benali Abdelkader et Houcine Benchikha, parents des deux défunts, ont remercié fortement le geste de la Radieuse, qui leur a mis du baume au cœur.

Pour sa part, le président de la Radieuse a appelé les supporters de tous les clubs à faire preuve de sagesse dans les gradins et à la fin des matchs à la sortie des stades. Voyez le résultat : deux familles qui perdent leur enfant et qui vivent dans la douleur.