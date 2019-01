Coupe d’Asie 2019 : Le Qatar passe en quart de finale

Le Qatar a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie pour la 3e fois de son histoire, en battant l'Irak (1-0) en huitième de finale Al Ain (Emirats arabes unis). Les Qataris ont fait la différence juste après l'heure de jeu sur un coup-franc direct de Bassam Alrawi (62e). Les quarts de finale démarreront jeudi avec Chine - Iran et Vietnam - Japon. Vendredi, on verra donc l'affrontement entre le Qatar et la Corée du Sud ainsi que le duel entre les Emirats arabes unis et le tenant du titre, l'Australie.

Résultats des 8es de finale

disputés mardi :

À Abou Dhabi : Qatar - Irak 1-0 But Qatar: Alrawi (62)

À Dubaï : Corée du Sud - Bahrein 2-1 Buts Corée du Sud : Hwang Hee-chan (43), Kim Jin-su (105+2) Bahrein: Al Romaihi (77).