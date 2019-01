Angleterre : Un Allemand à la tête de la DTN d’Huddersfield

L'équipe de Huddersfield, actuel lanterne rouge de la Premier League, s'est attachée les services du jeune technicien allemand Jan Siewert, en remplacement de son compatriote David Wagner, qui a quitté le club la semaine passée, a annoncé, lundi, la formation du nord de l'Angleterre. Jan Siewert, 36 ans, était jusqu'à présent l'entraîneur de l'équipe réserve du Borussia Dortmund. Il a signé un contrat de deux ans et demi avec Huddersfield. Wagner a quitté le club la semaine passée d'un commun accord avec les dirigeants. Lui aussi était arrivé en provenance de l'équipe réserve de Dortmund, en novembre 2015. «Nous avons connu beaucoup de succès avec notre précédent entraîneur, David Wagner, et nous avons de ce fait nommé un nouvel entraîneur qui présente de nombreuses similarités avec lui, un jeune technicien allemand enthousiaste qui vient de l'équipe 2 du Borussia Dortmund», a déclaré le président et propriétaire du club, Dean Hoyle. Huddersfield est 20e de Premier League avec seulement 11 points, à 10 longueurs du premier non-relégable Newcastle. L'équipe avait terminé 16e du Championnat d'Angleterre la saison passée.