Ligue 2 (19e journée) : Favorable au leader et à son dauphin

La 19e journée du championnat de Ligue Deux, prévue vendredi et samedi, pourrait bel et bien s'avérer favorable au leader et son dauphin. L'ASO Chlef, qui a essuyé une lourde défaite la semaine dernière face au Raed de Kouba (3-1), aura l'occasion de se racheter auprès de son public ce week-end et de conforter par la même sa position en tête du classement. Les poulains du coach Zaoui seront hôtes de la formation de l'Amel Bou Sâada, qui bat de l'aile depuis l'entame de la phase retour. Par ailleurs, la surprise de la saison, en l'occurrence NC Magra, reçoit l'US Biskra. Face à une l'équipe de la région des Zibans, en perte de vitesse depuis quelques manches déjà, les locaux, intraitables at home, ont largement les faveurs des pronostiques. De leur côté, les poursuivants immédiats devront faire leurs preuves en dehors de leurs bases respectives. Le Widad de Tlemcen, dans une période de doute, ira à Skikda croiser le fer avec la JSMS, qui montre un meilleur visage depuis le début de la seconde partie du championnat. Le Mouloudia d'El Eulma, qui ne parvient pas à maintenir le cap, se déplacera à Mostaganem pour affronter le nouveau promu. Face à une équipe de l'Esperance, capable du meilleur comme du pire, les joueurs du MCEE devront faire preuve de beaucoup de concentration et de solidité défensive pour espérer tirer leur épingle du jeu. D'autre part, le match JSMB - USMAn ne manquera pas d'intérêt non plus. Une rencontre qui s'annonce passionnante entre deux équipes qui ont cassé leurs tirelires durant le mercato hivernal pour se renforcer. En effet, les deux adversaires du jour, qui ont le vent en poupe depuis quelques semaines, n'ont toujours pas dit leur dernier mot dans la compétition. A suivre aussi, dans le bas du tableau, le choc entre la lanterne rouge et le second relégable. L'USM Blida, qui n'a plus droit à l'erreur, reçoit le RC Kouba, en quête de points pour espérer sortir du ventre mou du classement. Six longueurs séparent les deux teams. La défaite est donc interdite. Le MC Saida, qui flirte avec la zone de turbulences, accueille, pour sa part, l'ASM Oran, en position de premier relégable. Un derby de l'Ouest qui s'annonce électrique. L'USM Harrach, plus compétitive depuis le début de la phase retour, sera hôte de la formation du Rapid de Relizane, pas très convaincante à l'extérieur. Une opportunité pour les camarades de Benabderahmane de s'éloigner de la zone de danger.

Rédha M.

Programme des rencontres :



Vendredi :

JSMS - WAT

MSC - ASMO

USMB - RCK

NCM - USB

ESM - MCEE

Samedi :

USMH - RCR

ASO - ABS

JSMB - USMAn