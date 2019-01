17e journée de L1 (mise à jour) : Le MC Oran et la JS Saoura se neutralisent 1-1

Le MC Oran et la JS Saoura ont fait match nul 1 à 1 (mi-temps : 1-1), mardi soir, à Oran, pour le compte de la mise à jour de la 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Yahia Cherif (21') pour la JSS et Siaf (45') pour le MCO. Ce score de parité permet à la JSS de se hisser à la 5e place avec 24 points et un match en moins, en compagnie de l'ES Sétif et le Paradou AC, alors que le MC Oran occupe la 9e place avec 22 points. Cette 17e journée, qui a débuté le 11 janvier, a été marquée par la victoire du leader, l'USMA, devant le NA Husseïn-Dey sur les score de 4 à 1 et de son dauphin, la JS Kabylie, qui a pris le dessus dans le derby face au MO Béjaia (1-0). Le match ES Sétif - AS Aïn M'lila a été reporté à une date ultérieure pour pelouse impraticable suite aux dernières chutes de neige sur les hauts-plateaux.