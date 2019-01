Ligue 1-Mobilis (19e journée) : MCO - USMBA : Chaud derby à Zabana

La 19e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle nous propose demain trois matches au programme. Des matches aussi importants les uns que les autres, au vu de leur enjeu. À commencer par le prometteur derby de l’Ouest qui nous propose un beau plateau, avec le MC Oran qui accueillera dans son antre du stade Ahmed-Zabana l’USM Bel-Abbès.

Les Oranais, qui ambitionnaient de jouer cette saison les premiers rôles, sont loin de répondre pour le moment aux attentes de leurs milliers de supporters et soufflent le plus souvent le chaud et le froid. Pour preuve, ayant terrassé le MOB chez lui par un cinglant (3-0), les Hamraoua s’attendaient à ce que leur équipe confirme cette retentissante performance dans la rencontre de mise à jour contre la JS Saoura mardi passé. Hélas, les camarades de Frifer se sont contentés d’un match nul (1-1). Une victoire aurait permis au Mouloudia d’Oran de dépasser son adversaire du jour au classement et de remonter à la 5e place aux côtés du PAC et de l’ESS.

Les poulains de Belatoui ne parviennent pas à enclencher une dynamique à même de leur permettre de s’impliquer directement dans la course au titre. Ils auront un autre match donc à livrer chez eux face à Bel-Abbès pour se racheter de leur semi-échec contre les Bécharis. Seulement, luttant de toutes ses forces pour quitter la zone rouge et pour assurer son maintien, El-Khadra, qui occupe la peu reluisante 14e place du championnat et qui a concédé un revers à domicile contre la JSK (0-2), aura à cœur de tenter un bon coup à Oran. Seguer et ses coéquipiers veulent damer le pion au MCO à Zabana. Ils n’ont d’ailleurs pas d’autres choix, parce que dorénavant, chaque point aura son pesant d’or au décompte final.

L’USMBA espère gagner à Oran et voir perdre l’ASAM à Tizi Ouzou et le MOB à Constantine pour pouvoir quitter la zone des relégables. Pratiquant un beau football et disposant de joueurs de qualité, Bel-Abbès mérite un meilleur sort, mais la multitude de problèmes dans lesquels se débat le club de la Mekerra, en raison d’une crise financière aigue, a négativement influencé sur le parcours de l’équipe jusque-là. L’on s’attend donc à un chaud débat à Zabana qui ne manquera pas en la circonstance de faire le plein.



Match couperet entre le Difaâ et le Chabab



Autre rencontre très attendue, celle qui opposera le Difaâ Tadjenanet au Chabab de Belouizdad. Soit, entre deux formations très mal loties, respectivement entre l’avant-dernier et le dernier du classement. La victoire est donc impérative pour l’équipe hôte tout comme pour l’équipe visiteuse. Tadjenanet tient absolument à ne plus concéder de points à domicile.

C’est son salut en Ligue 1 qui est en jeu. Les gars à Bougherara disposent d’une bonne équipe qui ne veut pas mourir et qui tient à se battre jusqu’au bout. Tout comme cette équipe du CR Belouizdad que certains ont déjà enterrée mais qui dispose d’assez de ressources pour espérer se tirer d’une situation inextricable dont les causes sont à présent connues par tous. Un match couperet qui permettra à celui qui en sortira vainqueur de souffler un peu et qui mettra le perdant dans de sales draps. Difficile pour les deux équipes.



La JSK veut une 4e victoire d’affilée…



Pour sa part, la JS Kabylie, dauphin du championnat et qui dispute la première place à l’USM Alger, attend de pied ferme l’AS Aïn M’lila. Les Canaris tiennent absolument à faire le plein, surtout qu’ils joueront à domicile, afin de rester aux trousses du leader usmiste et maintenir la dynamique enclenchée depuis l’entame de la phase retour où les protégés de Franck Dumas ont réalisé un sans faute avec l’enchaînement de trois victoires dont deux hors de leurs bases, face respectivement à la JSS (0-1), le MOB (1-0) et l’USMBA (0-2). L’ASAM, qui frôle pour sa part la zone rouge (12e), ne se déplacera pas à Tizi Ouzou pour faire de la figuration.

Loin de là. Les M’lilis espèrent arracher au moins un point qui leur permettra de garder le moral. Cependant, ils savent pertinemment que leur mission s’annonce compliquée contre un antagoniste qui rase tout sur son passage. Dommage que le match se jouera à huis clos.

Mohamed-Amine Azzouz



Programme : Vendredi

MCO-USMBA (16h)

DRBT-CRB (17h45)

JSK-ASAM (17h45/Huis clos)