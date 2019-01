Dans la lucarne : Neghiz, le mal-aimé ?

Dans notre football, l’entraîneur est toujours considéré comme le «fusible» par excellence. Il suffit qu’il perde un ou deux matches d’affilée pour qu’il soit aussitôt sur la sellette avant d’être «embarqué» tout simplement de la «barre technique» du club. Les techniciens, qui sont dans ce cas de figure, sont des plus nombreux et les exemples ne manquent pas du fait que les joueurs (des employés solides) ne sont nullement inquiétés ni de près ni de loin. C’est une vérité qui semble immuable dans tous les cieux des cinq continents. C’est toujours le coach le «maillon faible» dont le départ ne peut émouvoir personne en général. Néanmoins, dans la presse, on l’oublie assez vite. C'est-à-dire qu’on ne le considère pas comme le «souffre douleur», celui que tout le monde trouvera quelque chose à lui reprocher. Il y a un jeune technicien, bien de chez nous, formé à l’ISTS et surtout qui a donné satisfaction là où il avait travaillé. Il a été l’artisan de l’accession de l’OMédéa et aussi l’un des rares à être du côté de Christian Gourcuff en 2015 comme adjoint. Malgré le départ de ce dernier, Raouraoua, qui était alors le grand «boss» de la FAF, lui avait fait confiance pour rester à la tête des verts en tant qu’intérimaire en attendant mieux. La victoire ramenée des Seychelles face à l’équipe nationale de ce pays sur le score de 2 à 0 avait donné un aperçu sur ses grandes qualités aussi bien humaines qu’en tant que coach. Il était seul à la barre technique de l’équipe nationale. Depuis cet excellent résultat, on n’avait pas manqué de lui «tomber» dessus par jalousie, peut-être, en raison du fait qu’un entraîneur un peu de «l’Algérie profonde» arrive à déjouer tous les pronostics et prendre la place de ceux qui se donnent tous les droits. Si vous n’avez par leur «baraka» vous êtes, avant même le départ, montré du doigt. Ils sous-estiment ouvertement les Seychelles qui, à leurs yeux, n’a pas d’envergure. Ce pays ne peut pas être un exemple représentatif étant pour eux une quantité négligeable. Lui, il n’écoute pas le «chant des sirènes»... d’un pas sûr, il continue allègrement son labeur avec abnégation, sérieux sans prendre en ligne de compte ce que disent certains qui se sont arrogés le droit d’analystes et surtout de «faiseurs des rois». Il prendra le NAHD lors de la saison précédente avec lequel il fera de très bons résultats. Billal Dziri avait travaillé à ses côtés. Puis, il partira en Arabie saoudite du fait qu’on avait trouvé que son travail était excellent. De retour au pays, il atterrira dans la très bonne équipe de la JSSaoura, l’équipe du président Zerouati. Il était respecté par tous. Néanmoins pour les raisons liées notamment au dernier résultat de la Ligue des champions d’Afrique, à domicile, devant «l’icône» du football du continent le Ahly du Caire il avait été remercié. Car, Zerouati a estimé qu’il pouvait gagner. Pourtant, ce n’était nullement facile devant cette équipe égyptienne qui a remporté cette compétition à plusieurs reprises. En dépit du fait que l’équipe du sud du pays avait fourni une prestation de premier ordre, après le nul (1-1) ayant sanctionné cette importante rencontre, le président du club avait décidé de mettre fin à la collaboration de Neghiz avec l’équipe de la Saoura. Ce n’était pas logique de mettre fin au travail fourni par Neghiz et l’obliger à partir alors qu’il avait face à lui l’ogre du football égyptien. Il est vraiment « victime » d’une injustice, même si Neghiz est capable de rebondir assez vite dans notre championnat national ou même dans une équipe du golfe. Car, il possède de grandes qualités sur tous les plans. On n’a pas le droit de le «dénigrer» pour le plaisir de le faire du fait qu’il s’agit de quelqu’un qui a la «tête sur les épaules ».

Hamid Gharbi