Natation, M. Kaoua, DEN de la Fédération algérienne : « J’ai démissionné pour des raisons personnelles »

Le directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelkader Kaoua, a assuré lundi que sa démission est due à des «raisons personnelles», après trois années passées à son poste.

«J'ai décidé de quitter mon poste pour des raisons personnelles, entre autres l'éloignement du siège de la FAN de mon domicile et l'état de santé de ma mère. Pour ces raisons j'ai décidé de m'éloigner du haut niveau pour être auprès d'elle», a déclaré Kaoua à l'APS. Kaoua qui a également occupé le poste de directeur technique national depuis février 2018, a nié toutes tensions avec le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, et son bureau exécutif. «Je garde de très bonnes relations avec le président de la FAN. J'ai donné le maximum pour réaliser le plan d'action de l'année 2018, une saison pleine au niveau national et international, dont les Jeux méditerranéens, les Jeux africains de la jeunesse et les championnats arabes», a-t-il souligné. «Nous avons réalisé des résultats honorables lors des différentes compétitions auxquelles nos nageurs ont pris part.

Je laisse le soin à la famille de la natation algérienne de juger mon passage à la tête de la DTN», a-t-il ajouté. Kaoua qui est également cadre du Ministère de la jeunesse et des sports, a souhaité bonne chance à son successeur Kamel Khoumri.