CAF : Levée de la suspension de l’arbitre Abid-Charef

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a levé sa suspension provisoire contre l'arbitre international algérien Mehdi Abid-Charef, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football sans donner plus de détails. Mehdi avait été suspendu provisoirement par le Jury disciplinaire de la CAF pour «mauvaise performance» en finale (aller) de la Ligue des champions d'Afrique disputée le 2 novembre à Alexandrie entre Al-Ahly du Caire et l'ES Tunis (3-1). Le directeur de jeu algérien s'était attiré les foudres de la formation tunisienne en accordant deux penalties aux Egyptiens, jugés «imaginaires» par l’EST, tout en recourant à chaque fois à la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage). Le club tunisien avait qualifié de «mascarade» l’arbitrage de l'Algérien. Abid-Charef avait été auditionné le 15 décembre dernier par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et quelques membres du Bureau fédéral pour connaître sa version des faits suite à sa suspension préventive par la CAF. «Abid-Charef avait donné des explications et les membres du Bureau fédéral l'ont rassuré en lui promettant de le défendre auprès des juridictions de la CAF», avait informé la FAF.

Amar B.