ESS 3 - USMA 1 : L’entente sur un plateau

Le froid glacial qui sévissait hier en début de soirée sur la cité d’Aïn El-Fouara n’a pas empêché le public de rejoindre nombreux les tribunes et gradins du stade du 8-Mai 1945, qui donnait l’impression de renouer avec les années fastes d’une Entente qui ne se porte pas au mieux de sa forme ni de son moral, ces derniers temps, pour affronter, dans cette finale avant la lettre, cette autre grosse pointure de la coupe qu’est l’USMA.

Il reste qu’à Sétif, Dame Coupe a toujours été marquée par des sensations fortes et des sursauts d’orgueil que nourrissaient les Sétifiens avant ce match, évoquant aussi avec un air de nostalgie cette dernière victoire acquise à Alger en championnat face à ce même club qui ne s’est pas déplacé à Sétif pour de la figuration, même dès la deuxième minute suite à un coup franc bien botté par Djabou, Abdelkader Bedrane, ce défenseur qui prend du plaisir à planter des buts ces derniers temps, surgira et placera le ballon hors de portée du gardien Zemamouche.

Une réalisation qui n’impactera positivement le comportement des Sétifiens qui tentent de presser leur adversaire et rater une très belle occasion à la 13’ par Rebai suite à un ballon en profondeur de Djabou.

Des contres dangereux qui n’affecteront en rien le comportement des Algérois qui portent à leur tour le ballon dans le camp adverse et faillirent envoyer Hamia dans le bon sens à la 16’ et Zouari à la 19’, avant l’excellente sortie de Zeghba. Ce même joueur qui verra son ballon renvoyer par le poteau à la 20’ suite à un service de Farouk Chaafi, avant que le Sétifien Ferhani, seul face à Zemamouche, ne l’envoie aussi dans les décors.

Autant l’USMA pouvait donc égaliser, autant l’Entente pouvait corser l’addition durant cette première mi-temps à rebondissements qui s’achèvera cependant sur le même score, le temps que chaque coach ne mette à profit la pause.

À la reprise, les Usmistes bénéficient d’entrée d’un penalty et parviennent à trouver à égaliser à la 48’ par Cherifi Redouane. Une joie qui ne sera que de courte durée, puisque les Sétifiens, visiblement motivés ce soir, ne tarderont pas à reprendre l’ascendant et à inscrire le second but à la 53’ par l’intermédiaire de Ferhani.

Sétif jubile et porte son équipe qui se distinguera pour la troisième fois à la 72’ par l’intermédiaire du métronome Abdelmoumen Djabou qui fera «exploser» les tribunes en envoyant sur coup franc directement son ballon au fond des filets de Zemamouche, visiblement gêné par un encombrement au passage.

Les jeux étaient faits, Djabou quitte le terrain sous les ovations et cède son brassard à Djahnit, qui, dans ce match tactique, porte le collectif sétifien vers la qualification et un prochain match en deux manches face à l’USM Annaba.

F. Zoghbi