Dans la lucarne : Ces jeunes qui montent

On ne dira jamais assez que la formation à la base est la voie quasi-sûre pour permettre à notre football de se ressourcer et se régénérer. C’est le meilleur moyen pour ne pas être pris au dépourvu à l’avenir, le moyen approprié pour parer à toutes éventualités du temps qui passe, comme dirait le regretté Laâdi Flici. Ce sujet relatif à la formation a été abordé en long et en large par beaucoup de spécialistes, mais il reste comme un relent d’inachevé. Car, jusqu’ici, on n’est pas trop satisfait par ce qui se fait actuellement dans nos clubs, au niveau de l’élite. Dans le championnat amateur, on fait comme on peut. De plus, ils ne sont pas tellement médiatisés, d’où le flou qui y persiste encore. Toujours est-il, il y a un travail qui se fait au vu des clubs du sommet de la « pyramide » qui font régulièrement leurs « emplettes » dans le palier inférieur. Ce qui donne un aperçu de la qualité et aussi des compétences des formateurs «d’en bas», si l’on peut dire ainsi. Par conséquent, si l’on veut avoir de grands joueurs bien formés, chez nous, on peut dormir facilement sur ses deux oreilles comme on a tendance à le dire. C’est vrai qu’il y a de l’activité et de la «bonne» dans nos clubs, mais elle n’est pas prévisible du fait de la déperdition qui existe dans nos structures de formation, eu égard au fait que les jeunes ne sont pas « absorbables » quand ils arrivent à maturité. Toutefois, il y a lieu de mettre en exergue l’existence de quelques joueurs qui sortent du lot et attestent vraiment du travail qui se fait dans certains de nos clubs. C’est vrai que le fait que nos clubs n’ont pas encore leurs propres centres de formation est un handicap assez sérieux, même si cela n’avait pas empêché d’autres de faire ce qu’il y a lieu de faire. Certes, aujourd’hui, la FAF ne parle pas beaucoup des quatre centres qu’elle devait réaliser, mais des clubs, notamment le PAC, qui, avec son académie, avait réussi à faire un travail à la base assez sérieux et surtout productif. En effet, le PAC est en train de se transformer en une sorte de « fabrique » qui donne de bons « filons » aux autres clubs. Ce club est aujourd’hui parmi l’élite. Des joueurs de ce club sont à l’étranger. D’autres à l’instar d’El Lamali, Meziani et surtout Attal qui sont déjà en activité ailleurs, donnent entière satisfaction à leurs clubs respectifs et sont la fierté du président de la FAFF, Kheireddine Zetchi. Attal qui évolue actuellement à Nice (France) est un joueur rentable. Certes, le joueur ne veut pas être « grisé » par le succès, surtout qu’il fait partie désormais des « cracks » et ne veut pas quitter pour le moment Nice en dépit du fait, selon certaines informations, qu’il soit courtisé par la grande équipe de l’Atlético de Madrid. Ce joueur -il y en a d’autres- confirment le superbe travail qui se fait dans ladite académie. Ce n’est plus un leurre du fait que certains d’autres joueurs frappent déjà à la porte de ceux qui sont capables de s’expatrier. Là, on pense à Boucif, le latéral de cette équipe, mais aussi à Boudaoui, pour qui l’avenir «professionnel» sourira certainement.

Ce qui reste encore à faire, c’est que les clubs de l’élite, en qui on nourrit un sérieux espoir, fassent la même chose que le PAC qui est en train de remplacer assez aisément chaque joueur formé «sortant» avec une grande aisance. Avec le sérieux du travail, on ne sera jamais en « manque » du fait que les talents bien formés ne seront pas une matière rare, puisque ils existent à profusion. C’est la quête de tous nos clubs.

Hamid Gharbi