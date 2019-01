PAC 3 - USMH 0 : Le meilleur s’est qualifié

Chaude empoignade que celle qui a opposé, hier, au stade Omar Hammadi (ex-Bologhine), le Paradou AC à l’USM El-Harrach pour le compte des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, devant un nombreux public, composé majoritairement par de bruyants et enthousiastes supporters harrachis. C’est l’équipe hôte, le PAC qui l’a logiquement emporté sur un score sans appel de (3-0). Le résultat finale reflète parfaitement la physionomie du match avec une nette domination des poulains du technicien portugais Chalo. Cela, même si à l’issue du temps réglementaire, le score était étriqué (1-0), puisque le second et le troisième but des gars de Hydra n’ont été inscrits que dans le temps additionnel. La partie a été très disputée de part et d’autre, mais avec une meilleure maîtrise du jeu par les camarades de Bouchina. Ces derniers comme à leurs habitudes ont bien fait circuler le ballon, avec une occupation rationnelle du terrain, des dédoublements sur les flancs, une mobilité permanente des joueurs, une présence physique impressionnante, un jeu rapide et une succession de passes qui ont le plus souvent désarçonné l’équipe harrachie. Cette dernière n’a pas croisé les bras pour autant. Elle s’est bien battue et a même manqué au moins deux occasions de buts, à l’exemple des actions de Hamiti qui d’un joli coup de tête voit sa balle ricocher sur le montant droit du portier paciste Moussaoui (33’) ou encore cette frappe de près de Boumechra qui a obligé le keeper du PAC à se détendre pour dévier le ballon qui s’en est allé taper à nouveau sur la bas du poteau gauche, cette fois-ci (57’). La chance n’a pas vraiment souri aux Harrachis sur ces deux occasions. Les gars du Paradou se sont montrés patients et persévérants, à l’image de la débauche d’énergie des Boudaoui, Bouabta, Zorgane Moali and Co. Ils ont multiplié les phases de jeu et les offensives, sans jamais baisser la cadence. Leurs efforts seront récompensés par l’inscription de trois beaux buts signées respectivement par Naidji qui a ouvert la marque (53’), l’excellent Loucif qui a doublé la mise (90’+ 1) et Benayad qui ponctué la domination paciste en rajoutant le troisième but pour son équipe (90’+ 3), mettant l’USMH KO. Tahri rentré en cours de jeu a lui aussi failli marquer un but, sur un puissant tir sur la transversale (87’). Grande joie dans le camp du PAC et grande déception du côté harrachi notamment chez les supporters qui n’ont pas admis de voir leur équipe malmenée de la sorte. Il faut reconnaître que le Paradou AC a été meilleur que son adversaire du jour et que son niveau est supérieur à celui de l’USM El-Harrach, il n’y a pas de honte côté harrachie à le reconnaitre. Ce qui est à mettre à l’honneur de l’équipe banlieusarde s’est qu’elle a joué ses chances à fond et que ses joueurs ont mouillé le maillot. El-Harrach qui lutte pour son maintien en Ligue 2, concentrera désormais ses efforts sur le championnat et s’est peut-être mieux ainsi. Quant à cette belle et sympathique formation du PAC, elle poursuivra l’aventure en coupe d’Algérie avec cette qualification arrachée haut la main en quarts de finale de l’épreuve. Elle aura pour adversaire la JSM Béjaià. Une belle confrontation en perspective. Les quarts de finales se joueront en aller/retour. Ils sont programmés pour le mardi 19 février et mercredi 20 février (Aller) et le mardi 26 février et mercredi 27 février (Retour). Le Paradou se déplacera à l’aller à Béjaià et recevra au match retour son adversaire au stade Omar Hamadi. A noter pour terminer le bon arbitrage de Mial et de ses juges assistants et l'excellente prestation du portier harrachi Mouissi hauteur d'un très bon match malgré les trois buts encaissés dont-il n'est nullement responsable.

Mohamed-Amine Azzouz