Coupe d’Algérie (8es de finale), MB Rouisset - CS Constantine et NA Hussein Dey - MC Alger : Ce sera très serré

Les rencontres des 8es de finale de la coupe d’Algérie de football se poursuivent. En effet, deux rencontres, à savoir MB Rouisset - CS Constantine et NA Hussein Dey - MC Alger, sont programmées pour cet après-midi.

Ainsi, le stade du 20-Août sera le théâtre d’un derby algérois qui promet. Le Mouloudia, invaincu depuis la 14e journée du championnat, sera confronté au Nasria, qui vient d’enregistrer l’arrivée d’Ighil à la tête de la barre technique. Lacette, auteur d’un bon travail avec l’équipe continuera à exercer en qualité d’adjoint du nouvel entraineur. Dans cette confrontation, l’aspect physique aura sans nul doute son impact. En effet, l’enchaînement des rencontres et surtout des longs et éprouvants voyages, pourrait jouer un mauvais tour au NAHD, qui joue sur plusieurs fronts cette saison. Même si les coéquipiers de Gasmi pourront compter sur leurs nouvelles recrus du mercato hivernal, à l’image de Yaya, de Bousmaha ou encore de l’international camerounais, Ntankeu, il n’en demeure pas moins qu’ils devront faire face à une fatigue. D’autant plus qu’ils ont laissé beaucoup d’énergie lors du match de coupe de la CAF, dimanche dernier face au Ahly Benghazi. De son coté, l’entraîneur du MCA a surtout misé sur l’aspect psychologique pour préparer cette confrontation. Amrouche a même organisé des séances de tirs aux buts pour se préparer à toutes éventualités dans ce derby entre deux vieilles connaissances, qui sera sans nul doute dominé par l’aspect psychologique. Le Chabab de Constantine, qui a le vent en poupe en ce moment, se déplacera à Ouargla où l’attend de pied ferme la très accrocheuse formation du MB Rouissat. Les protégés du technicien français, Denis Lavagne, sur une courbe ascendante, tenteront sans doute d’aligner une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Le champion d’Algérie en titre, qui dispose d’un effectif assez riche, en est tout à fait capable, malgré l’absence pour blessure de son goléador Abid, toutefois, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu. Malgré la différence de niveau et sans oublier les caprices de «dame coupe», David pourrait une fois de plus surprendre Goliath. En effet, la formation de Rouissat demeure intraitable à domicile. « Ezzerga», vainqueur à l’extérieur face au NRB Grarem lors de la précédente rencontre de championnat (0-1) occupe la troisième place du groupe Est de la division Inter-Régions (4e division). Alors que l’accession semble acquise au MSP Batna, le MB Rouissat voudrait sans nul doute faire sensation en coupe.

Rédha M.

Aujourd’hui :



Au stade 20-Août (15h) : NAHD -MCA

À Ouargla (14h30) : MC Rouissat-CSC