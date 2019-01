AADL : Une application pour suivre l’état d’avancement des projets

Les souscripteurs au programme AADL peuvent désormais suivre à travers leur téléphone portable l’évolution de leurs demandes et le taux d’avancement des travaux de réalisation de leurs logements. En effet, l’Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement a procédé, hier, au lancement officiel, d’une application électronique permettant un accès facile aux souscripteurs. L’annonce a été faite par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en marge, des assises nationales du Tourisme, organisées, avant-hier, à Alger.

Selon Abdelwahid Temmar, cette application permet un «meilleur» rapprochement de l’Agence en vue de «répondre» aux préoccupations des citoyens demandeurs de logements. Les souscripteurs pourront, grâce à cette nouveauté, consulter «directement» leurs dossiers et connaître «toutes» les informations concernant les projets des logements, notamment en ce qui concerne des délais de réalisation et de livraison. «Cette application vise une meilleure traçabilité et une transparence dans la gestion des dossiers des souscripteurs AADL 2 dans la mesure où elle leur donne la possibilité de connaître tous les détails de leurs dossiers», a expliqué le ministre.

L’application permet à chaque inscrit à la formule location-vente de suivre les différentes étapes du traitement de son dossier, du dépôt jusqu’à la livraison de son propre logement en passant par le paiement, le choix du site et l’affectation. A travers cette application, les citoyens concernés peuvent, en outre, retirer des documents tels que les ordres de versements et ce, directement via le site internet de l’Agence. Pour mieux répondre aux attentes du citoyen algérien, l’Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement s’est lancée depuis des années dans une démarche de «modernisation» de sa structure. Il convient de rappeler, dans ce contexte, la convention qui a été signée au mois de février dernier, entre l’AADL, le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL). Qualifiée de «louable» par l’ensemble des concernés, cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions du Président de la République visant à «faciliter» au citoyen les procédures administratives et à «moderniser» les transactions administratives à travers l’introduction et la généralisation du numérique.

En effet, cette convention a permis aux citoyens «d’éviter» les déplacements pour le paiement des tranches de leur logement, qui se fait actuellement à distance, grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB). Pour ce faire, une plateforme électronique a été mise en place afin de permettre au souscripteur d’introduire son numéro d’inscription et son code, pour procéder au retrait de son ordre de versement, qui est doté d’un code spécifique pour chaque personne afin d’éviter toute forme de falsification.

Les souscripteurs pourront, aussi, dans une troisième étape, payer les loyers mensuels des logements AADL, via une carte de paiement électronique ou à travers l’obtention d’une autorisation de la part de l’AADL permettant au CPA de procéder mensuellement à un prélèvement automatique sur leur compte.

Il convient de rappeler à la fin que pas moins de 90.000 logements de la formule location-vente AADL, sont inscrits au titre de l’exercice de l’année 2019.

