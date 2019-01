La décision concerne les élèves du primaire et du collège : Vers un seul devoir trimestriel par matière

Un seul devoir par trimestre, au lieu de deux, pour les élèves du primaire et du CEM, c’est ce qui ressort de la correspondance adressée par les services du ministère de l’Éducation nationale, via son secrétaire général, aux directeurs de l’Education des wilayas ainsi qu’aux inspecteurs et chefs d’établissements concernés. L’on apprendra également que les compositions du deuxième trimestre devraient débuter le 3 mars prochain, comme rapporté par la presse nationale.

Il faut dire que cette nouvelle mesure d’organiser un devoir par trimestre au lieu de deux sera certainement bien accueillie par aussi bien par les élèves que leurs parents eu égard au fait que nos chérubins vont suivre les cours avec plus de sérénité sans la pression incessante due aux évaluations rapprochées. Cela étant dit, le ministère de l’Education accorde une grande importance à l’impératif de «connaître le niveau que doit atteindre l’élève en termes d’enseignements fondamentaux, à l’instar des mathématiques et de la langue arabe et pouvoir ainsi remédier aux lacunes de chaque élève, en prenant en considération la différenciation dans chaque classe». C’est pour répondre à cet objectif, que le Conseil national des programmes (CNP) a achevé récemment l’élaboration du cadre référentiel de compétences que l’élève doit acquérir dans chaque discipline. Destiné aux inspecteurs et professeurs, ce document devrait faciliter le travail de l’enseignant. Le cadre référentiel de compétences favorise, par ailleurs, la coordination entre les enseignants, plus particulièrement les nouveaux qui représentent plus de 30% du nombre total des professeurs. Ce qui est certain c’est que le secteur de l’Education nationale se dirige résolument vers l’édification d’une école de qualité d’ici 2021. La ministre l’a affirmé lors de moult occasions, «le défi de bâtir une école de qualité constitue une ambition, objet de consensus et un impératif imposé par l’évolution accéléré de la technologie».

Aussi et «face aux défis actuels et futurs, il s’impose de s’orienter vers des mesures innovées de gouvernance et gestion pédagogique», soutient Mme Benghabrit qui insiste sur l’impérieuse nécessité d’accompagner les enseignants par la formation en vue de leur permettre d’acquérir les compétences et renouveler leurs connaissances. En somme, la formation est qualifiée – et à juste titre d’ailleurs — de «priorité » dans ce processus pour qui «l’enseignant est élément axial». Pour la ministre, les alternatives culturelles constituent aussi des éléments «stratégiques» pour concrétiser l’efficience pédagogique. C’est dans ce sens, qu’elle accorde beaucoup d’intérêt aux activités culturelles et artistiques et aux ateliers de recherche et de créativité pour la découverte des talents et leur valorisation «intelligemment».

La ministre a aussi toujours mis l’accent sur le fait que l’école de qualité exige aussi l’accomplissement d’un bond qualitatif dans le domaine de la gestion. Aussi, l’orientation progressive vers l’administration électronique apportera la transparence nécessaire pour permettre à tous les acteurs de se diriger vers la concrétisation des objectifs de l’école algérienne.

Il faut savoir qu’en ce qui concerne le raccordement des écoles à Internet, il existe un programme de grande envergure visant notamment à interconnecter pas moins de 27.000 établissements scolaires ; une connectivité sera assurée par l’Entreprise Algérie Télécom Satellite (ATS), grâce au satellite ALCOMSAT-1, mis en orbite par l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL), afin de bénéficier des avantages d’une liaison satellitaire, notamment la «rapidité de déploiement, la haute disponibilité, et la bande passante garantie et mutualisée».

Soraya Guemmouri