Enseignement supérieur : Les organisations estudiantines sous la loupe

Dans le but de créer les conditions idoines à l’université, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend mettre fin au diktat imposé par certaines «organisations» qui agissent au sein des campus.

Dans une instruction émise par le département de Tahar Hadjar et destinée notamment aux directeurs des établissements universitaires et directions des œuvres sociales pour «fournir des informations sur les principaux organisations», le ministère de l’Enseignement supérieur indique que les organisations estudiantines «agréées et reconnues» sont au nombre de dix.

De ce fait la tutelle exige, à travers cette instruction, des renseignements sur la composition de leurs bureaux, leurs sections au sein des différents établissements et cités universitaires. Les renseignements concernent le procès-verbal de l’installation des bureaux nationaux et leurs sections, les dates d’installation avec mention des coordonnées des membres de ces bureaux, le nombre des adhérents ayant pris part, et notamment, précise l’instruction du ministère de l’Enseignement supérieur, la présence ou non des représentants de l’administration universitaire ou l’huissier de justice pour l’aval.

La représentativité des organisations «estudiantines» au sein des campus, la participation aux élections des représentants des étudiants dans les commissions pédagogiques et les conseils d’administration des établissements universitaires sont aussi parmi les informations que la tutelle cherche à rendre public.

L’âge et le niveau d’études des adhérents à ces organisations et membres des bureaux de wilayas sont également parmi les renseignements demandés, ainsi que l’année de l’obtention du baccalauréat. En effet le premier responsable du secteur, M. Tahar Hadjar avait promis de fixer à 27 ans l’âge légal aux «représentants» des étudiants.L’instruction 15/2019 émise ce mois demande aux responsables des établissements universitaires de fournir des informations sur les programmes et le bilan des activités culturelles et scientifiques organisées au cours de l’année universitaire écoulée, ainsi que le calendrier des autres activités prévues.Souvent liées à des partis politiques qui s’en servent selon leurs objectifs stratégiques, ces «organisations» doivent dorénavant, préciser la nature de leurs revendications lors des réunions qu’ils auront à organiser avec les directions des universités.

Plusieurs organisations estudiantines dominent le campus, à savoir l’UGEL (Union générale des étudiants libres), l’ONEA (Organisation nationale des étudiants algériens), le SNE (Syndicat national des étudiants), l’UGEA (Union générale des étudiants algériens), la LNEA (Ligue nationale des étudiants algériens), l’AREN (Alliance pour le renouveau estudiantin national), l’ONSE (Organisation nationale pour la solidarité estudiantine), le REA (Rassemblement des étudiants libres), l’ONED (organisation nationale des étudiants démocratique) et l’UNEA l’Union nationale des étudiants algériens).

Ces organisations sont celles agréées par le ministère de l’Enseignement supérieur. Les «organisations» qui ne cessent de dénoncer ce qu’ils qualifient «de corruption d’administration» ou «la fermeture des portes du dialogue» sont en effet, la plupart du temps, les responsables du pourrissement de l’atmosphère au sein de l’université. A chaque rentrée universitaire la presse révèle des scandales liés au blocage et aux grèves improvisées pour l’obtention de faveurs liées aux œuvres sociales, ou à l’accès au master, ou d’autres ingérences dangereuses, comme c’est le cas à l’université de Chlef, qui connaît un blocage depuis deux semaines en pleine période des examens, dont les victimes ne sont autres que les étudiants.

Ces organisations prétendent avoir comme seul objectif de défendre les intérêts pédagogiques des étudiants, mais leurs «liaisons dangereuses» avec des formations politiques risquent de semer la zizanie, et ne servent au final que les intérêts politiques, l’usage de la violence physique et les menaces verbales dans les résidences universitaires, le blocage de l’accès aux salles d’études deviennent presque les seuls modes d’engagement. L’instruction du département de Hadjar fait suite à son l’engagement de mettre à l’abri l’université algérienne des «confrontations politiques» et redonner à cette institution son lustre d’antan.

Tahar Kaïdi