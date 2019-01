Production d’agrumes en 2018 : plus de 14 millions de quintaux

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a procédé, ce lundi, à Chlef, à l’installation du Conseil national interprofessionnel de la filière agrumicole, consacrant du coup la coopération, la concertation et l’action « commune » en vue de réaliser un saut tant quantitatif que qualitatif dans cette ressource agricole. S’exprimant à l’occasion de la cérémonie qui s’est déroulée en marge de la 3e édition des «Journées méditerranéennes sur l’agrumiculture», organisées par l’Université de Chlef et la Chambre de l’agriculture, Abdelkader Bouazghi a déclaré que la filière agrumicole (orange, clémentine et citron) concerne plusieurs intervenants, en l’occurrence, les producteurs, les exportateurs, les sociétés de valorisation, de transformation, de stockage et de commercialisation, et espéré que ce conseil œuvrera à la mise en place d’un cadre « efficace » et « optimal » permettant d’appuyer la dynamique de développement marquant cette filière. Il est question également d’ouvrir un espace « plus large » pour la concertation, l’arbitrage et l’entente entre tous les acteurs de l’agrumiculture, dont les associations de consommateurs. « L’agrumiculture est l’un des systèmes de production les plus importants en Algérie. Cette filière est d’une importance capitale dans la politique de développement agricole, eu égard à ses avantages préférentiels vis-à-vis de l’économie nationale », a expliqué le ministre, avant de souligner que le programme du secteur en la matière vise à « revaloriser » l’agrumiculture via la « modernisation » des moyens de production, la « bonne » maîtrise de la machination, « l’amélioration » du rendement, de la qualité de production, la « promotion » de la productivité, et ce, dans le but de « couvrir » les besoins de la consommation nationale. « L’Etat a entrepris d’autres mesures en vue d’encourager les producteurs d’agrumes, à savoir, l’organisation de cette filière, le renforcement du réseau d’entreprises exerçant dans ce domaine, le soutien à la protection du produit national à travers les crédits et l’encadrement technique. Et ce, en termes de recherche, de formation et d’orientation et d’accompagnement aux agriculteurs sur le terrain », a souligné le ministre, avant de révéler que cette filière, qui emploie plus de 250.000 personnes (permanents et saisonniers), englobe 32 wilayas pour une superficie globale de 70.503 hectares contre 63.186 ha en 2010, ce qui témoigne des efforts consentis pour la développer.

Il convient de signaler que la production globale d’agrumes pour la saison agricole de 2018 a été estimée à plus de 14 millions de quintaux, dont plus de 11 millions de quintaux d’oranges et pas moins de 2,5 millions de quintaux de clémentine et, enfin, près de 800.000 quintaux de citron. Sur un total de 32 wilayas productives d’agrumes, la wilaya de Blida s’est distinguée en arrivant en tête avec 4,1 millions de quintaux, suivie de Mostaganem avec 1,2 million de quintaux, puis Tipasa avec 1,1 million de quintaux, la wilaya de Chlef étant considérée parmi les cinq wilayas pionnières dans ce domaine, a ajouté le ministre, précisant que le reste de la production agrumicole est réparti sur les 28 autres wilayas. Dans ce même sillage, M. Bouazghi a rappelé les efforts « constants » déployés pour développer cette filière, qui prend une courbe « ascendante », et affirmé que la valeur de production des différentes variétés d’agrumes ont connu durant la campagne agricole 2017-2018 une hausse considérable, soit l’équivalent de 186 milliards de dinars, contre près de 82 milliards de dinars en 2010.

Cette valeur représente 5% de la production nationale agricole globale, selon le ministre, qui ajoute que la production nationale agrumicole avait dépassé les 14 millions de quintaux en 2018, contre 7 millions de quintaux en 2010, l’objectif étant d’atteindre 20 millions de quintaux dans les prochaines années.

Sami Kaidi