Programme d’électricité et de gaz à l’horizon 2028 : satisfaire la demande nationale

Vers l’installation d’un câble sous-marin pour exporter l’électricité vers l’Europe.

Révision de la facturation d’électricité, selon l’importance de la consommation.

Le gouvernement algérien est plus que jamais déterminé à instaurer une véritable industrie nationale des énergies renouvelables. Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a réitéré, dans ce sens, son appel à l’ensemble des citoyens à rationaliser l’utilisation de l’électricité et plaidé pour le mix énergétique « qui permettra de réduire jusqu’à 30% le volume de consommation ».

Présidant, hier, la présentation publique des programmes indicatifs de production de l’électricité et d’approvisionnement du marché national en gaz naturel pour la décennie à venir, soit 2019-2028, M. Guitouni a insisté sur « l’importance de créer un nouveau modèle de consommation algérien pour économiser le gaz et l’électricité et pouvoir par la suite les exporter, permettant des rentrées de devises pour le Trésor ».

Selon le ministre, le « gaspillage » de l’électricité continue de porter préjudice au Trésor public, en raison des subventions que l’État paie annuellement pour soutenir les prix de l’énergie, rappelant, à cet effet, que le prix réel du KW/h revient à 12 dinars, alors que le citoyen n’en paie actuellement que 4 dinars.

M. Guitouni a souligné à ce propos que la première tranche de la facturation dite « sociale », estimée à 125 KWh/trimestre et préservée pour le gaz et l’électricité, sera revue. En effet, le département de l’Energie prévoit le lancement d’une « étude » pour faire profiter la subvention sociale aux petits consommateurs, contrairement aux gros consommateurs d’électricité qui devraient payer plus. « Le soutien social au prix de l’électricité doit aller seulement aux nécessiteux », a-t-il dit.

Poursuivant ses propos, il a fait savoir que l’Algérie utilise quelque 20 milliards de m3 de gaz pour produire de l’électricité, elle en consomme annuellement 45 milliards de m3, et ce qui reste, soit entre 10 et 12 milliards de m3, sont destinés à l’exportation

Evoquant, justement, le dossier de l’exportation du surplus de production, le ministre a rappelé le fait que l’Algérie jouit d’une capacité électrique de 19.000 mégawatts (MW), ce qui permet un excédent de 9.000 MW en hiver. Cet excédent de l’électricité est actuellement vendu à la Tunisie et au Maroc.



Des discussions en cours pour exporter de l’électricité vers l’Espagne



Dans ce contexte, il a révélé que l’Algérie ambitionne d’exporter également son électricité vers l’Europe, « des discussions sont en cours avec l’Espagne », a-t-il indiqué, ajoutant que « pour y parvenir, il faut une préparation adéquate des réseaux et la mise en place de mesures de protection nécessaires ». « L’ambition de l’Algérie est d’exporter 8.000 MW, mais le réseau actuel ne permet pas de transporter plus de 400 MW. Des études sont en cours pour la mise en place d’un câble sous-marin pour exporter l’électricité vers l’Espagne », a-t-il noté.

Pour revenir au programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité et celui de l’approvisionnement du marché national en gaz 2018-2028, principaux thèmes de la rencontre, M. Mustapha Guitouni a fait savoir que ces derniers permettent de planifier les investissements nécessaires aux structures énergétiques, en particulier dans les activités de production et de transport d’électricité et de distribution d’électricité et de gaz.

« Le secteur a tracé une stratégie globale visant à développer les capacités et les ressources de notre pays, en particulier dans les domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et des énergies renouvelables, qui sera mis en œuvre par Sonatrach et Sonelgaz d’ici 2030 », a-t-il dit.

Pour les énergies renouvelables, par exemple, l’on apprendra que plus de 2.000 MW seront installés avant la fin de 2020. Ce processus, destiné aux investisseurs nationaux, seuls, ou en partenariat avec des opérateurs étrangers, permettra la création d’une industrie nationale et donnera un bon départ à la mise en œuvre des 22.000 MW initiés par le Président de la République.

« L’énergie issue de sources renouvelables devrait représenter 27% de la production globale d’électricité en 2030 et vise à préserver les ressources fossiles, prolonger durablement l’indépendance énergétique du pays et diversifier les sources de l’électricité», a précisé le ministre.



Outre la réduction de plus de 9% de la consommation d’énergie fossile à l’horizon 2030 et une économie de 240 milliards de m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans, ce programme va permettre la création de plus de 700.000 postes d’emploi, soit 30 postes par 1 MW.

Prenant a son tour la parole, M. Abdelkader Choual, président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a fait savoir que les programmes indicatifs des besoins en moyens de production de l’électricité et le programme pour l’approvisionnement du marché national en gaz, sont élaborés sur la base d’outils et de méthodologies fixés par voie réglementaire.

« Ils tiennent compte des évolutions et de la consommation de l’électricité et du gaz par zone géographique des capacités du transport et de distribution de l’électricité et du gaz, de même que pour ce qui concerne les échanges d’électricité avec les réseaux étrangers », a-t-il expliqué .

Concrètement, ces programmes indicatifs sont établis pour mettre en évidence aussi bien les besoins en moyens de production de l’électricité dont a besoin notre pays que les quantités de gaz naturel devant être disponibles pour la satisfaction de la demande énergétique nationale dans la décennie à venir.

Ces programmes souscrivent à une régulation de la consommation de l’électricité et du gaz, d’une part, et permettent de donner aux investisseurs potentiels la visibilité nécessaire devant leur permettre de manifester leur intérêt à contribuer au développement du secteur et d’engager le processus d’investissement nécessaire à la réalisation des projets et, d’autre part, de disposer d’un cadre de référence qui permet l’octroi des autorisations relatives à l’établissement des nouvelles installations de production de l’électricité.

M. Choual a estimé également que le développement optimal et harmonieux des infrastructures énergétiques gérées et exploitées par les opérateurs régulés, constitue le meilleur gage de fiabilité et de continuité de l’alimentation en énergies électriques et gazières dans les meilleures conditions techniques et économiques, et ce, afin de mieux satisfaire les besoins de l’économie nationale et de nos concitoyens.

Sarah A. Benali Cherif