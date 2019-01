Industrie : Des produits High Tech à Sétif

« Ceux qui ne croient pas en les potentialités de l’industrie algérienne, ses performances, ainsi que ses avancées technologiques, et ceux qui ne croient pas en ces grandes réalisations du Président Abdelaziz Bouteflika et sa politique n’ont qu’à venir voir ce qui se fait ici» a souligné, M. Youcef Yousfi, ministre de l’Énergie et des Mines, à l’issue de la visite qu’il a effectuée, hier à Sétif.

Une visite d’autant plus importante qu’elle a été marquée par l’inauguration du d’un imposant complexe électronique IRIS dédié à la fabrication à la production de téléviseurs de dernières génération, de Smartphones dans cette vaste gamme de produits électroménagers qui s’étale aussi à la fabrication de réfrigérateurs, de climatiseurs et de machines à laver et s’inscrit de ce fait de plain-pied dans la politique gouvernementale de diversification économiques.

Accompagné du secrétaire général de la wilaya, des responsables du complexe qui ont consenti des investissements lourds à même de générer la richesse près de 4.000 emplois en attendant la mise en service prochaine d’un complexe industriel de fabrication de pneus pour véhicules légers et lourds. Le ministre a procédé d’abord à l’inauguration de fabrication de téléviseurs à raison de 1.200.000 unités par an et de téléphones portables dont la capacité journalière dépasse les 4.000 unités, n’a pas manqué de mettre en exergue les effets et l’impact produit par cette technologie avancée.

Autant d’acquis consolidés par une maîtrise et une compétence avérée de tous ces jeunes cadres algériens ambitieux à souhait et auxquels le ministre demandera de réfléchir à la production d’un outil qu’il qualifiera de stratégique sur le marché national et consiste en la fabrication de micro ordinateurs aux prix les plus bas possible pour les 10 millions d’enfants qui sont dans nos établissements scolaires. «Nous entrons dans une nouvelle ère de la technologie», ajoutera Youcef Yousfi en lançant également cet appel à l’endroit de tous ceux qui font dans cette filière et qu’il ne pas manquera de rassurer : «Nous vous aiderons» dira t-il.

En parcourant les différentes installations de ce complexe, le ministre s’intéressera aussi au volet inhérent à la formation qui constitue un élément fort de cette stratégie. Aussi demandera-t-il aux responsables de ce groupe et à tous les partenaires de cette wilaya dont l’activité, le dynamisme et l’innovation en font une région pilote, de réfléchir également à la mise en place de centres de formation professionnelle, notamment pour les techniciens supérieurs, il ajoutera «agissez ensemble avec les industriels de la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui reste un pôle important» pour abonder dans ce sens. Le ministre a procédé ensuite à l’inauguration de l’unité de fabrication de réfrigérateurs dotée d’une capacité de 750 unités/jour, il mettra aussi à profit cette visite pour lancer un appel aux industriels et autres investisseurs à l’effet de contribuer à la viabilisation de zones d’activités. Partout où il est passé, y compris le complexe industriel de fabrication de pneumatiques, joyau en la matière, qui permettra sur trois étapes de production, de couvrir les besoins du marché national et d’aller à la conquête de l’Afrique avec au départ une capacité de 2 millions de pneus, extensible au fil des ans, le ministre relèvera avec beaucoup de satisfaction le niveau des technologies mises en œuvre et ce process de fabrication 100% algérien. En visitant ce complexe le premier du genre en Algérie et le 3e en Afrique, qui en est aux dernières retouches, le ministre visiblement très fier de ces avancées appellera à ouvrir les portes a ceux qui désirent en savoir davantage et s’investir sur ce processus d’automatisation qui constitue, aujourd’hui, un maillon fort de l’industrie. «Je suis particulièrement fier de ce qui se fait dans cette wilaya et de l’acquisition de ce niveau technologique», ajoute M. Yousfi.

F. Zoghbi