Direction des domaines : Vers la numérisation des archives

Le directeur des domaines, Djamel Kheznadji, a indiqué hier, qu’il a été procédé à la création de 48 nouvelles conservations foncières au niveau de plusieurs wilayas du pays, ce qui a permis d’augmenter le nombre de ces dernières de 186 à 234 actuellement.

S’exprimant devant la commission des finances et du budget, à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Kheznadji a précisé que la création de ces nouvelles conservations foncières a eu pour conséquence de réduire la superficie de la compétence territoriale des anciennes conservations foncières qui comprend désormais un nombre limité de communes.

Aussi dans le même contexte il a été procédé, selon ce même responsable, à la levée de gel sur tous les projets de centres de fonciers, au nombre de 34, inscrits au niveau national. La réalisation de ces centres fonciers a été déjà lancée et la direction veillera à ce qu’ils soient livrés dans les délais et de les mettre à la disposition des services concernés.

Il convient de rappeler que la commission des finances et du budget à l’APN avait effectué des visites au niveau des conservations foncières dans plusieurs wilayas. Ces sorties ont mis à nu les carences du service public dans certaines conservations foncières et les erreurs dans les opérations de cadastre au moment où la régulation du dossier du foncier nécessite l’abandon de la bureaucratie et la numérisation du secteur. A ce sujet, M. Kheznadji a fait savoir que la direction des domaines a lancé un programme ambitieux pour moderniser ses services. Ce programme repose sur l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la gestion de ces services et ce, à travers la mise en place d’un système d’information moderne. Ainsi, une opération de numérisation des archives de toutes les conservations foncières sera lancée après la réception de 300 scanners professionnels de numérisation des documents, 45 scanners pour la numérisation des registres et 1.200 ordinateurs avec 300 imprimantes permettant de prendre en charge cette opération. Cette opération constitue, ajoute M. Kheznadji, la troisième étape de la première phase du programme de modernisation des activités de conservation foncière après la première étape relative à la création de base de données des actes et documents publiés qui comprend les données relatives de près de 10 millions d’actes de propriété. La deuxième étape concerne l’introduction des données relatives aux propriétés dont la réalisation a atteint plus de 90% à la fin du mois de décembre 2018. Un autre point soulevé par la commission des finances et du budget à l’APN lors de ses visites, concernant le déficit en ressources humaines au niveau des services de conservation foncière, le directeur des domaines a imputé les raisons de ce manque au départ à la retraite d’un nombre important de fonctionnaires qui ont bénéficié de la disposition de la retraite anticipée. Pour parer à ce problème, M. Kheznadji a indiqué que la direction des domaines, a procédé à la répartition des fonctionnaires entre les services selon le degré de besoin afin de garantir un service public convenable. D’autre part, la direction des domaines s’attelle actuellement à préparer un rapport détaillé sur ce déficit, pour le présenter aux autorités publiques afin de procédé à une opération de recrutement de nouveaux agents au niveau des services des domaines et conservations foncières. La priorité sera donnée lors de cette opération aux agents embauchés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. Concernant la proposition formulée par la commission des finances à l’APN concernant la révision du statut particulier de la fonction du conservateur foncier, le même responsable a reconnu la nécessité de procéder à la révision du décret exécutif 65-91 du 2 mars 1991, définissant les missions de la conservation foncière menées par le conservateur foncier, et ce, à la lumière des mutations économiques et sociales actuelles qui exigent une connaissance des textes législatifs et réglementaires en vigueur outre la sensibilité de la responsabilité qu’il doit assumé.

Salima Ettouahria