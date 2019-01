Santé : levée du gel sur plusieurs chantiers à Chlef

«Il n’y a aucune raison pour accuser un autre retard dans la livraison des différents projets du secteur de la santé dans la wilaya de Chlef. Ce secteur a bénéficié de la levée du gel ayant touché tous ses chantiers», a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, lors des cinq étapes de sa visite d'inspection dans la wilaya de Chlef. Parmi les projets en souffrance, figure celui du centre anticancéreux, au centre de Chlef, dont les travaux avaient été entamés depuis 2008. Les responsables de l'entreprise chargée de sa réalisation se sont engagés à le livrer dans un délai de 18 mois. Le ministre a donné des instructions fermes pour l'achèvement des travaux dans un délai d'une année. Soulignant l'importance de cette infrastructure, M. Hasbellaoui a instruit les responsables concernés à donner la priorité à l'achèvement du service de chimiothérapie afin d'«alléger les souffrances des patients atteints de cette maladie, contraints de se rendre à Alger pour effectuer leurs séances». L'ouverture du CAC aura également un effet positif sur les patients des wilayas avoisinantes, d'autant que les malades de la région attendent depuis plusieurs années l'inauguration de cette importante infrastructure. C'est le cas également pour l'hôpital de 60 lits, dans la commune d'Aïn Merrane, qui tarde à voir le jour. Le responsable de l'entreprise réalisatrice du projet, pour lequel une enveloppe de plus de 1,9 milliard DA a été déjà consommée, a expliqué que toutes les contraintes, notamment financières, ont été levées, assurant la reprise à une cadence accélérée des travaux de ce chantier, lancé depuis 2008. Le ministre a exigé que la livraison soit faite «au mois de juin prochain, au lieu de la fin de l'année 2019», comme l'avait avancé le responsable de l'entreprise réalisatrice. C'est également le même cas pour le service des urgences médico-chirurgical de l'hôpital d'Ech-Chorfa, au chef-lieu de la wilaya, où le ministre a ordonné sa livraison «en mars prochain, au lieu de juin», comme promis par l'entreprise réalisatrice. Dans la commune de Sobha, le ministre a visité l'hôpital Chahid Essaye, un établissement en préfabriqué, ouvert depuis 1985. Il a répondu favorablement aux doléances des responsables de cet établissement, en s'engageant à leur livrer, dans les plus brefs délais, un scanner et une ambulance médicalisée, tout en les encourageant à réhabiliter les différents services de ce vieux bâti. Répondant aux préoccupations de certains députés qui ont soulevé la question du danger que représentent ces infrastructures en préfabriqué sur la santé des patients et des personnels, le ministre a assuré que ces constructions ne présentent aucun risque pour la santé publique, car, selon lui, ne contenant pas d'amiante. La wilaya de Chlef compte pas moins de cinq hôpitaux en préfabriqué, dans les communes d'Ouled Mohamed, d’Ech-Chorfa, de Chatia, de Ténès et de Sobha, en plus de plusieurs polycliniques, rappelle-t-on.