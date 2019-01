Aviation civile : renforcer le développement

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l'accent, hier à Alger, sur la nécessité d'adapter l'aviation civile aux évolutions constantes, en vue de réaliser le développement socio-économique du pays.

Dans son exposé devant la commission des transports et des télécommunications de l'APN, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, concernant le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 27 juin 1998 définissant les règles générales relatives à l'aviation civile, M. Zaâlane a précisé que cette dernière connaissait une évolution constante et une rude concurrence internationale, ce qui exige son adaptation, pour permettre à ce secteur de contribuer au développement économique.

En vertu des dispositions du décret 84-63 de 1963 portant adhésion de l'Algérie à la convention relative à l'aviation civile (Convention de Chicago du 7 décembre 1944 et ses différents amendements adoptés par l'Algérie), l'Algérie doit toujours se soumettre aux exigences des normes établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), notamment en matière de sécurité et de contrôle du trafic aérien.

Dans ce contexte, M. Zaalane a rappelé que le domaine de l'aviation qui est régi sur le plan législatif par la loi n°06-98 de 1998 a enregistré quatre amendements en 2000, 2003, 2008 et 2015. Pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement a modifié et complété cette loi pour réviser et adapter la réglementation régissant le trafic aérien aux normes internationales de façon à renforcer les capacités des compagnies nationales et poursuivre la modernisation des équipements aéroportuaires et la certification des aéroports. Pour s'assurer de la mise en œuvre de cette politique, il convient de mettre en place un système juridique en accord avec les exigences nationales et internationales, et ce, par la régulation de l'ensemble des activités de l'aviation civile à même d'encourager le développement des initiatives prises par les secteurs public et privé, tout en insistant sur la nécessité pour l'administration de l'aviation civile de continuer à assurer pleinement ses missions consistant essentiellement en la réglementation, la surveillance et la régulation, a ajouté M. Zaalane.

Cette politique, a poursuivi le ministre, repose sur la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'aviation, lequel consiste en la création d'une instance qui jouit d'une autonomie juridique et financière, à même d'assurer l'accomplissement des missions dont elle est investie en matière de régulation, de contrôle et de supervision des activités de l'aviation civile, dans le respect des engagements internationaux. Le ministre a, d'autre part, précisé que les opérations d'audit de sûreté de l'aviation civile effectuées en Algérie, en 2011, par l’OACI, ont fait ressortir des lacunes et un déséquilibre entre le volume des missions confiées à la Direction de l’aviation civile et de la météorologie (DACM) et les ressources humaines et les moyens matériels dont elle dispose.

L’Algérie occupe, dans le rapport élaboré par l’OACI en juin 2017, la 26e place sur un total de 54 pays africains, en termes de mise en œuvre des normes de sécurité de l’OACI, avec un taux de 58,23%, un taux qui reste en deçà de la moyenne mondiale (79,46%), sachant que la moyenne africaine est de 50,18%, a expliqué le ministre. Mettant en avant la nécessité de réorganiser l'administration actuelle de l'aviation civile, le ministre a proposé sa restructuration en établissement public à caractère particulier dénommé «Agence nationale de l'aviation civile», jouissant d'une autonomie financière et placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. Elle sera chargée, entre autres, du contrôle périodique de la qualification professionnelle du personnel de navigation, de la délivrance de certificats, du contrôle de la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des voyageurs ainsi que du contrôle des services d'aviation civile et des prestataires.