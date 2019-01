Conjoncture : Des enjeux économiques

La diversification qui est un processus de transformation structurelle de l’économie suppose une valorisation et une exploitation de l’ensemble des ressources et potentialités du pays, susceptibles de concourir au développement de la croissance hors hydrocarbures. Une stratégie qui exige, par conséquent, la promotion de nouveaux créneaux et gisements générateurs de valeur ajoutée, en matière de création de nouveaux emplois notamment. Le recyclage des déchets est, dans cette optique, l’un des segments porteurs que les autorités gagneraient à soutenir dans le cadre de cette orientation. Une activité à rentabilité assurée mais qui, paradoxalement, reste marginale, le taux d'exploitation des potentialités du recyclage des déchets sur le marché national ne dépassant pas 5% du volume global. Les données indiquent que l’Algérie produit 34 millions de tonnes de déchets/an, dont 13 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Un volume appelé à atteindre 70 millions de tonnes à l’horizon 2035, un taux de 50% recyclable, entre autres, le plastique, les déchets ménagers et assimilés. Une augmentation qui induira des coûts importants au plan de la gestion des déchets, étant subventionnée totalement par l’Etat. Ces montants estimés actuellement à 73 milliards de dinars/an, atteindraient près de 178 milliards de dinars/an en 2035, selon les chiffres avancés par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati. Des données qui mettent en avant l’impératif d’adopter une stratégie nationale de recyclage au regard de ses profits et bénéfices pour l’économie et le Trésor public, soit un produit de 40 milliards de dinars par an et un gisement de 100.000 postes d’emploi directs et indirects. Le constat établi met en avant l’importance du rôle assigné à l’économie circulaire et au recyclage dans la création des conditions et la mise en place des fondements d’une économie diversifiée, affranchie des hydrocarbures. Aussi, le développement du recyclage passe par une gestion intégrée des déchets, autrement dit, une conception qui intègre, l'ensemble des facteurs, aux plans, écologique, économiques et social. Une vision qui est à construire d’autant plus que le recyclage ne touche actuellement qu’une infime quantité des déchets produits. Le constat fait par la ministre l’Environnement et des Energies renouvelables ressort que l’investissement dans le secteur du recyclage «est encore très rare». Une défaillance qui devra être rattrapée dans le cadre la vision préconisée par le département concerné dans le sillage des recommandations qui sortiront des premières assises nationales de l’économie circulaire et le nouveau cadre législatif attendu de la révision du décret exécutif relatif au plan directeur de gestion intégrée des déchets, parallèlement à la révision de la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. Des aménagements dictés par les nouvelles orientations économiques de la politique de l’environnement du pays, qui sont censés encourager les jeunes à investir dans les nouvelles activités liées au recyclage des déchets et à la création de nouvelles entreprises dans ce domaine, dans le cadre des dispositifs mis en place par l’Etat, notamment celui de l’Ansej.

D. Akila