Production « Made in Bladi » : Huawei lance son premier Smartphone assemblé en Algérie

Huawei a procédé, hier, au lancement officiel de son premier Smartphone «Y 7 prime», assemblé en Algérie à l’usine d’Oued Smar, la première autorisée en Afrique, fruit d’une collaboration avec le partenaire AFGOTECH. Une prouesse qui s’inscrit en droite ligne avec les «directives et orientations du gouvernement de booster la production nationale», explique, lors d’une conférence de presse dédiée au lancement de ce nouveau produit, Amine Harzelli, directeur commercial et des ventes.

Il annonce le retour offensif de Huawei en Algérie qui, rappelons-le, détenait 16% des parts de marchés. Sur le plan international, le groupe cumule des succès dont certains évitent le déjà-vu : un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros, 4e rang mondial en matière d’investissement dans la recherche et le développement… et un meilleur taux de retour des ventes au monde (0,5%).

A propos du nouveau produit, disponible en deux couleurs (bleu et noir), le choix, loin d’être anodin, s’est effectué suite à une forte demande sur le marché local et aux multiples success stories qu’a connus ce modèle à travers le monde.

Truffé de nouvelles fonctionnalités, dont une triple caméra, deux en arrière dotées de 7 niveaux d’ajustement, et une frontale, une batterie dont l’autonomie est estimée à 1,3 jours en utilisation moyenne, une capacité de stockage interne de 32 Go, le partage d’écran intelligent, le lecteur d’empreintes digitales, le «Y 7 Prime» sera cédé à 31.999 dinars. Quant à la maintenance, M. Harzelli souligne que Huawei dispose de 5 centres : Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tizi-Ouzou.



2019 : de nouveaux produits dotés de l’intelligence artificielle



Le groupe lancera entre 6 à 7 produits au cours de l’année 2019 qui seront accompagnés de l’intelligence artificielle. Chez Huawei l’innovation se conjugue au pluriel. L'ajout de capacités d'IA aux Smartphones conduira la technologie vers sa prochaine ère.

En 2017, un haut responsable de l'ingénierie et du logiciel de Huawei, indiquait que l’intelligence artificielle transformera deux aspects clés du Smartphone : l'interaction entre l'utilisateur et la machine, et l'ouverture personnalisée selon le contexte. «A l'échelle de l'ensemble de l'écosystème, l'IA va fondamentalement transformer le téléphone, en le faisant passer du Smartphone au téléphone intelligent», avait souligné Felix Zhang. Rappelons également que le géant de la technologie a prévu l'arrivée du «superphone» d'ici 2020 grâce aux progrès de l'IA, du Big Data et du cloud computing.

D’autre part, les différents intervenants du groupe Huawei Algérie, ont affirmé que dans deux ans plusieurs marques de la téléphone mobile «passeront de l’assemblage à la production avec un taux d’intégration égal ou supérieur à 40%». Interrogés sur le temps relativement long consacré pour l’usine, les responsables du groupe ont unanimement relevé l’intérêt accordé à l’image de la société, lequel impose d’éviter de verser dans la précipitation.

Fouad Irnatene