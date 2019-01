Croissance : En finir avec les blocages

Le président de la Confédération algérienne du patronat (CAP), Boualem M'rakech, a appelé, hier à Alger, à la création d’une structure permanente qui regroupe les partenaires sociaux. S’exprimant à l’occasion d’une conférence de presse organisée à l’hôtel El-Aurassi (Alger), il a souligné que «cette structure constituera, sans nul doute, un moyen efficace pour aller, entre autres, vers une meilleure rentabilisation de nos moyens, aller vers l’extérieure ainsi qu’étudier le mécanisme sur le terrain». M. M'rakech s'est dit dans ce sens favorable à un «débat franc» pour faire face aux problèmes économiques nationaux et sortir notre pays de la crise qu'il traverse actuellement. Il a ajouté que «ce débat va également permettre de remettre tous les facteurs en cause et d'en finir avec la médiocrité qui constitue un véritable blocage pour le développement et la croissance de l’économie».

D’autre part, le président de la CAP a estimé que «le marché algérien n’est pas saturé. Il constitue une opportunité idoine, pour les investisseurs et un grand atout par rapport aux autres pays». Appuyant ses dires, il a mis l’accent sur les marchés de certains pays qui sont, a-t-il dit, «complètement saturés, donc ils sont dans l’obligation d’inventer de nouvelles technologies adaptées», avant d’afficher ensuite sa pleine satisfaction quant aux progrès qu’a connus l’économie nationale et cela grâce aux efforts et la volonté des pouvoirs publics.

Pour aller de l’avant et hissée notre économie au rang des pays développés, le conférencier a indiqué qu’«il est temps aujourd’hui d’unir nos forces». Évoquant par ailleurs, sa réunion avec le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, il a insisté sur la nécessité de lancer des logements privés locatif et d’élaborer un cadre réglementaire et juridique. Il a ajouté à cet effet que «les pouvoirs publics ont bien compris que cette formule est très importante. Preuve étant, ils sont en train de préparer un décret qui va être publié prochainement». Selon lui, l’Etat perd beaucoup d’argent dans le secteur de l’habitat, car à-t-il précisé «c’est lui qui s’occupe de la construction et de la location des logements en même temps». A ce propos M. M'rakech a estimé que «l’Etat doit confier cette tâche aux privés et qu’il s’occupe juste de la mise en place du foncier. Le reste sera partagé entre l’opérateur privé, qui réalise le projet, et la banque qui assure le financement».

Makhlouf Ait Ziane