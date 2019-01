Grand angle : Fragilité

Un terme vient d’être mis aux combats qui avaient pour arène Tripoli. Les milices rivales qui s’affrontaient depuis mercredi dernier dans la capitale libyenne ont accepté, au bout au moins de 16 morts et de dizaines de blessés, de conclure un accord de cessez-le-feu. Prudents néanmoins, les rédacteurs du texte ont prévu entre autres la formation de plusieurs comités pour s'assurer de l'application des termes de l'accord. Et pour cause en Libye c’est à ce niveau que le bât blesse. Ce n’est pas, en effet, la première fois que des affrontements meurtriers opposent des milices rivales et ce n’est pas aussi la première que ces milices acceptent, après quelques jours de violents combats, d’y mettre un terme après la négociation d’un arrêt des hostilités. En septembre dernier, un cessez-le-feu avait également été conclu après que des combats entre des groupes armés venant d'autres villes de l'ouest libyen et des milices tripolitaines avaient fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. C’est dire que le souhait du chef de la mission de l'ONU en Libye (Manul), Ghassan Salamé, de voir ce présent accord de cessez-le-feu couronné de «succès» et d’une «application sincère» exprime une inquiétude légitime. Il est en effet difficile d’affirmer que les démons ne reprendront pas une nouvelle fois possession des chefs des milices qui dictent leur loi en Libye. Une réalité qui démontre la fragilité du Gouvernement d’union nationale qui peine à imposer sa légitimité en dépit de la reconnaissance et du soutien de la communauté internationale dont il jouit. Pour y remédier, le GNA se voit obligé de s’appuyer sur les milices pour asseoir son pouvoir. Mais ce choix n’est pas sans conséquences. Loin de le servir, cette option complique davantage la situation, puisqu’elle ouvre la voie aux affrontements entre milices pour le contrôle de Tripoli. C’est ce qui ressort d’ailleurs du communiqué du «Conseil des notables de la Libye pour la réconciliation», cité par des médias, qui considère que «les combats à Tripoli sont les conséquences naturelles des demi-solutions» adoptées par le gouvernement pour assurer la sécurité de la capitale. Plus encore, il est à craindre que les prochaines échéances politiques déterminantes pour l’avenir de la Libye — la conférence nationale que l’ONU souhaite voir tenir dans les premières semaines de 2019 et le processus électoral qui en découlera, espère-t-on, au printemps 2019, exacerbent davantage la situation sécuritaire dans le pays.

N. Kerraz