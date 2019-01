M. Mihoubi reçoit l’ambassadeur d’Egypte : vers un accord culturel

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a reçu hier l'ambassadeur de la République d'Égypte, Aymen Djamel-Eddine Abdelfattah Mechrafa, avec lequel il a évoqué l’«importance de la culture dans la consolidation des relations entre les nations et les peuples», a-t-on indiqué dans un communiqué du ministère de la Culture. Ils ont rappelé le rôle d’«éclaireur» que joue la culture vis-à-vis des différentes couches sociales, «pour faire face à l'extrémisme et à la violence», souligne le communiqué. Le ministre de la Culture et l'ambassadeur de la République d'Égypte ont convenu de la nécessité de «la signature d'un accord culturel entre l'Algérie et l'Égypte», à travers, notamment, «un programme d'échanges multiple, entre l'Opéra d'Alger et celui du Caire, ainsi que dans les domaines de l'industrie cinématographique, du théâtre, de la littérature, des arts plastiques et de la céramique», selon la même source. Les deux parties se sont félicitées, en outre, de la participation des délégations culturelles et artistiques des deux pays dans les différents festivals et les rencontres culturelles organisées en Algérie et en Égypte.