M. Louh s’entretient avec l’ambassadeur de Chine : Des relations historiques exceptionnelles

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations «historiques exceptionnelles» qui lient l'Algérie et la République populaire de Chine, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Justice. Au terme de leur rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont salué le niveau des relations entre les deux pays et examiné les voies de renforcer et de consolider ces relations, notamment sur les plans juridique et judiciaire.