Forum international de la cybersécurité : Une délégation algérienne à Lille

Une délégation algérienne, conduite par le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir, participe à la 11e édition du Forum international de la cybersécurité, qui a débuté hier à Lille, a-t-on appris de la délégation. La délégation algérienne comprend des représentants du ministère de la Défense nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale et le consul général d'Algérie à Lille, Rachid Belbaki.

Cette onzième édition, qui prendra fin aujourd’hui, est consacrée à la «Sécurité et la vie privée dès la conception» ou «Security by Design».

Selon les organisateurs, plus de 8.000 intervenants et experts de 80 pays participent aux travaux ouverts dans la matinée par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le FIC, rappelle-t-on, s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges dans le cadre de la promotion d'une vue d'ensemble de la cybersécurité. Le FIC est considéré comme l’évènement européen de référence réunissant tous les acteurs de la confiance numérique. Au cours de la première journée du FIC, les participants auront à examiner la protection des données personnelles et la sécurité «by design».