M. Kaouane reçoit l’ambassadeur de Palestine : Traduire à travers les médias « toute la noblesse du combat des Palestiniens »

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a réaffirmé, hier à Alger, le «soutien inconditionnel» de l’Algérie au peuple palestinien et «la volonté de traduire, à travers les médias, toute la noblesse du combat des Palestiniens», indique un communiqué de son ministère. M. Kaouane, qui a reçu en audience l'ambassadeur de Palestine à Alger, Louaï Mohamed Taha Aïssa, a réaffirmé «le soutien inconditionnel de l’Algérie au peuple palestinien et la volonté de traduire, de la meilleure façon, à travers les médias algériens, toute la noblesse du combat que mènent les Palestiniens à Ramallah, en Cisjordanie et à Gaza, pour faire valoir leur droit à un État palestinien libre et indépendant, avec pour capitale El-Qods», précise la même source. L’audience a également permis d’évoquer la situation prévalant dans les territoires palestiniens à Ramallah, en Cisjordanie, à Gaza et à El-Qods occupée, et les formes de lutte pacifique multiformes que les Palestiniens mènent au quotidien, ainsi que la place actuelle de la cause palestinienne au sein de la communauté internationale, ajoute le communiqué. De son côté, l'ambassadeur palestinien a tenu à saluer «l’engagement constant et indéfectible de l’Algérie, État et Nation, en faveur de la cause palestinienne», rappelant «à quel point le combat émancipateur du peuple algérien a été et demeure, pour les combattants et militants palestiniens, une source d’inspiration et un modèle de référence». Les deux parties, à la lumière de la situation qui prévaut actuellement sur l’ensemble des territoires palestiniens, ont convenu de «mettre en œuvre les voies et les moyens, sur le plan de l’information et de la communication, afin de déjouer le complot médiatique qui tend à vouloir occulter la souffrance de tout un peuple».