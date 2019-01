Présidentielle 2019 : 32 lettres d’intention de candidature déposées

En effet, les 11 postulants annoncés par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, sont passés à 32 intentions de candidature, selon un bilan provisoire arrêté lundi à 17h. «Trente-deux lettres d’intention de candidature ont été déposées», stipule le document, précisant que neuf lettres d’intention émanent de partis politiques, alors que vingt-trois autres ont été introduites par des prétendants indépendants. À l’évidence, ce bilan provisoire sera appelé à croître dans les prochains jours, pour plusieurs raisons. D’abord, celles en rapport avec la batterie de mesures mises en place par l’État, dans le cadre, notamment, des réformes politiques initiées par le Président de la République, couronnées par la révision de la Loi fondamentale où sont contenues des dispositions novatrices garantissant l’intégrité et la crédibilité des élections. C’est ce que stipule à juste titre l’article 193 de la Constitution, en vertu duquel «les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité». La présidentielle du 18 avril est aussi la première compétition du genre à être supervisée par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). La création de cette instance, en vertu de l’article 194 de la Constitution, est la consécration, rappelle-t-on, d’une vieille revendication de l’opposition. Sa raison d’être est d’œuvrer constamment à perfectionner le processus électoral et à veiller à la probité de toute élection, en mobilisant tous les moyens nécessaires garantissant la transparence de son déroulement. En prévision de la prochaine présidentielle, la HIISE tiendra sa première réunion de concertation, ce matin à Alger, avec la participation de ses nouveaux membres récemment nommés par décrets présidentiels. Sur un autre volet, il est certain que la paix et la stabilité dont jouit l’Algérie sont aussi un autres paramètre, et pas des moindres, de nature à inciter l’engouement des postulants. Cette élection présidentielle ainsi fixée dans les délais légaux intervient en effet dans un climat de sérénité à même de garantir une compétition démocratique saine axée sur des programmes et une confrontation d’idées, loin de tout dépassement. Pour revenir au bilan provisoire des postulants, disponible sur le site du ministère de l’Intérieur, les neuf partis concernés sont le Front El-Moustakbel, le Parti de la victoire nationale (PVN), Talaie El-Hourriyet, le Front de justice et de démocratie pour la citoyenneté (FJDC), le Rassemblement algérien (RA), le Mouvement démocratique et social (MDS), Ahd 54, Mouvement El-Infitah, ainsi que le Mouvement national pour l’espoir (MEN). À ces derniers, s’ajoutent 23 candidats libres, parmi lesquels l’on retrouve des noms bien connus. Tous «les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur», a tenu à préciser le ministère de l’Intérieur.

Karim Aoudia

--------------------------

Le PLJ ne présentera pas de candidat



Le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) a fait part, hier, de sa décision de ne pas présenter de candidat, lors de la réunion du bureau national, dimanche, sous la présidence de Mohamed Saïd, consacrée à l'examen de la situation politique du pays, au lendemain de la convocation du corps électoral. Le PLJ a précisé que ses réunions demeureront ouvertes jusqu'à la réunion de son conseil national, fin février. Le parti a expliqué sa décision par «l'ambiguïté» qui continue à marquer la scène politique nationale, estimant que la présidentielle constitue «une nouvelle opportunité pour opérer le changement radical induit par l'évolution de la conscience politique de la société et les aspirations des générations de l'indépendance à un nouveau discours qui répond à leurs préoccupations et qui soit en adéquation avec les exigences de l'époque». Pour rappel, Mohamed Saïd s'est déjà porté candidat à l'élection présidentielle de 2014.